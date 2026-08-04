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Укрпошта та НБУ розійшлися у трактуванні правил: що буде з персональними даними у квитанціях за комуналку

12:39, 4 серпня 2026
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НБУ заперечив заяви Укрпошти про обов’язкове зазначення податкового номера та повного номера картки у квитанціях.
Укрпошта та НБУ розійшлися у трактуванні правил: що буде з персональними даними у квитанціях за комуналку
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«Укрпошта» повідомила, що з 1 серпня на паперових чеках під час оплати комунальних та інших платежів друкуватиме персональні дані платників. Таке рішення у компанії пояснили вимогами, які встановлені постановами Правління НБУ № 163 від 29.07.2022 та № 103 від 25.09.2018 (з останніми змінами) та відповідних інструкцій, затверджених ними. Усі надавачі фінансових послуг (банки, поштові оператори) зобов’язані друкувати дані клієнтів на паперових чеках.

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На наступний день НБУ заявив, що не вимагає зазначення податкового номера і повного номера платіжної картки на квитанціях при оплаті житлово-комунальних послуг.

У НБУ повідомили, що останніми днями АТ «Укрпошта» поширює інформацію про нібито нові вимоги регулятора, відповідно до яких на паперових чеках за комунальні та інші платежі мають друкуватися персональні дані платника — повне ім’я, РНОКПП та повний номер банківської картки.

У Національному банку заявили, що такі твердження не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів та є результатом неправильного тлумачення вимог.

НБУ: нових вимог щодо персональних даних немає

У регулятора зазначили, що базові правила оформлення платіжних документів діють із 2022 року після набрання чинності Законом України «Про платіжні послуги» та Інструкцією №163.

Водночас зміни до Інструкції №163, які набрали чинності у березні 2026 року, не посилили вимоги, а навпаки спростили порядок оформлення документів під час оплати житлово-комунальних послуг.

Зокрема, під час безготівкової оплати комунальних послуг не потрібно зазначати прізвище, ім’я, по батькові та податковий номер платника ані у платіжній інструкції, ані у документі, який підтверджує виконання операції.

Під час готівкової оплати відповідно до Інструкції №103, яка діє з 2018 року, зазначається лише ПІБ платника.

Для Укрпошти немає окремих вимог

У НБУ наголосили, що жодних спеціальних вимог саме для АТ «Укрпошта» не встановлено.

Однакові правила діють для всіх надавачів платіжних послуг — банків та небанківських установ. Усі учасники ринку мали шестимісячний перехідний період для адаптації своїх процесів до оновленого регулювання.

НБУ не зобов’язує друкувати паперові квитанції

Регулятор також спростував інформацію про обов’язковість видачі саме паперових квитанцій.

За чинним законодавством документ, який підтверджує виконання платіжної операції, може надаватися клієнту як у паперовій, так і в електронній формі.

Метою такого документа є захист прав споживача та можливість підтвердити здійснення платежу в разі виникнення спірної ситуації.

Повний номер картки друкувати не потрібно

У разі здійснення клієнтом оплати за житлово-комунальні послуги платіжною карткою надавач платіжних послуг діє як еквайр та керується вимогами Положення №164.

Відповідно до цього Положення номер платіжної картки може зазначатися у маскованому вигляді (тобто частина цифр прихована за символами).

Такий підхід відповідає міжнародній практиці захисту платіжних даних, правилам міжнародних платіжних систем та вимогам стандарту PCI DSS, які передбачають маскування номера платіжної картки у документах, що видаються користувачу.

Які персональні дані повинні міститися у квитанції під час оплати житлово-комунальних послуг

 Насамперед потрібно розмежовувати платіжну інструкцію, яка використовується для здійснення переказу коштів, та документ, що підтверджує виконання платіжної операції (квитанцію). Це різні документи, які мають різне призначення.

Під час оплати житлово-комунальних послуг:

  • у разі готівкового платежу квитанція містить лише ПІБ платника;
  • у разі безготівкового платежу персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

Саме тому твердження про обов’язкове зазначення на квитанції під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг ПІБ та податкового номера не відповідає вимогам чинного регулювання, зауважили у НБУ.

НБУ перевірить практику Укрпошти

Національний банк заявив, що перевірить практику оформлення документів за платіжними операціями АТ «Укрпошта» на відповідність законодавству та вимогам щодо захисту прав споживачів платіжних послуг.

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НБУ Укрпошта

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