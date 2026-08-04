13 тисяч доларів за втечу з армії: ДБР ліквідувало канал незаконного вивезення військовослужбовців із частин

До схеми залучили правоохоронця, який підшуковував водіїв, координував їхні дії та інструктував військовослужбовців, які самовільно залишити місце служби.

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Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ викрили групу, яка за гроші допомагала військовослужбовцям незаконно залишати місця служби та переховуватися від правоохоронних органів.

За даними слідства, організаторкою схеми була жителька Київської області. До протиправної діяльності вона залучила правоохоронця, який координував водіїв, підшуковував їх та інструктував військовослужбовців, які планували самовільно залишити військові частини. Водії забирали військових із місць служби та перевозили їх до заздалегідь визначених локацій.

Перший задокументований епізод стався у жовтні 2025 року. За даними ДБР, за 13 тисяч доларів фігуранти організували втечу одного з військовослужбовців, приховали факт самовільного залишення служби та пообіцяли надалі оформити незаконне бронювання і підроблені документи добровольчого формування територіальної громади.

У червні 2026 року правоохоронці задокументували ще дві спроби незаконного вивезення військовослужбовців. За кожну з них учасники схеми вимагали по 5 тисяч доларів. В одному з випадків вони також просили ще 2 тисячі доларів за нібито «вирішення питання» у разі затримання військового.

У липні 2026 року після отримання 7 тисяч доларів правоохоронці затримали учасників схеми.

Організаторці, правоохоронцю та одному з водіїв повідомили про підозру. Їм інкримінують пособництво дезертирству та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Крім того, слідство встановило, що один із водіїв сам перебував у самовільному залишенні місця служби, через що йому додатково повідомили про підозру за відповідною статтею Кримінального кодексу.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Усім підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд скасував вирок чоловікові, якого засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації, та закрив кримінальне провадження. Суд встановив, що у 1999 році чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та «зняли з військового обліку». Суд дійшов висновку, що таке формулювання фактично означає виключення з військового обліку.