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Суд призначив максимальне покарання поліцейській, яка збила матір із 6-річною донькою на переході

22:36, 4 серпня 2026
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Службовий автомобіль патрульної поліції, який їхав на виклик, збив двох пішоходів на переході.
Суд призначив максимальне покарання поліцейській, яка збила матір із 6-річною донькою на переході
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Як розповідала «Судово-юридична газета» у грудні 2025 року, у Прилуках службовий автомобіль Mitsubishi Outlander групи реагування патрульної поліції, який їхав на виклик із увімкненими маячками, збив двох пішоходів на переході.

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4 серпня 2026 року поліцейську було засуджено до максимальних 8 років ув’язнення. Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих і постановив стягнути 6 млн грн моральної шкоди.

Як повідомили в ОГП, публічне обвинувачення у справі підтримував заступник Генерального прокурора Віктор Логачов, який очолював групу прокурорів. Разом із керівником та прокурорами Чернігівської обласної прокуратури він представляв позицію обвинувачення та наполягав на призначенні поліцейській найсуворішого покарання.

4 серпня Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області підтримав позицію прокуратури та призначив обвинуваченій максимальне покарання, передбачене ч. 2 ст. 286 КК України, а саме 8 років позбавлення волі. Також її на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами.

Прокурори довели, що 10 грудня 2025 року близько 11:44 поліцейська керувала службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та прямувала на виклик щодо іншої ДТП.

На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках вона наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, де жінка разом із шестирічною донькою переходили проїзну частину. Попри обмеження швидкості 40 км/год, службовий автомобіль рухався зі швидкістю близько 51–55 км/год.

На автомобілі були ввімкнені проблискові маячки, однак звуковий спеціальний сигнал не використовувався. Водійка не зменшила швидкість перед переходом, не надала перевагу пішоходам та не вжила своєчасних заходів для зупинки автомобіля.

Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду за умови дотримання Правил дорожнього руху. Суд визнав установлені порушення безпосередньою причиною ДТП.

Унаслідок наїзду дитина отримала тяжкі травми та загинула. Матері заподіяно тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Обвинувачена визнала вину лише частково. Суд не встановив обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, та врахував, що на момент ДТП вона була працівницею Національної поліції й виконувала службове завдання.

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суд ОГП поліція ДТП

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