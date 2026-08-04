Людський череп знайшли на дорозі — на Полтавщині розкрили подвійне вбивство

У лютому 2026 року староста села побачив на дорозі людський череп та повідомив про це правоохоронців.

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На Полтавщині судитимуть 67-річного жителя Кременчуцького району, якого обвинувачують в умисному вбивстві знайомої та її сина. За даними слідства, злочини були скоєні з різницею у три роки.

Як повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, перший злочин стався у жовтні 2022 року. За версією слідства, під час застілля між господарем будинку, 55-річною жінкою та її 34-річним сином виникла сварка. Чоловік вигнав сина з подвір’я, після чого смертельно побив жінку дерев’яною качалкою. Її тіло він закопав на території власного домоволодіння.

У жовтні 2025 року до обвинуваченого прийшов уже 37-річний син загиблої. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар, за даними слідства, завдав потерпілому смертельних ударів кочергою та молотком. Після цього тіло він сховав у дровнику.

Розкрити злочин вдалося у лютому 2026 року після того, як староста села виявив на дорозі людський череп і повідомив про знахідку правоохоронців. Під час пошуків службові собаки привели поліцейських до подвір’я обвинуваченого.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловік перебуває під вартою. Йому інкримінують умисне вбивство двох осіб. У разі доведення вини обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Херсонський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу у кримінальному провадженні щодо чоловіка, якого суд першої інстанції визнав винним у закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами. Про результати розгляду повідомили в суді.