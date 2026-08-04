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Українцям видаватимуть нові ветпаспорти для домашніх улюбленців: що буде зі старими документами

22:54, 4 серпня 2026
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Держпродспоживслужба змінила ветеринарні паспорти для тварин.
Українцям видаватимуть нові ветпаспорти для домашніх улюбленців: що буде зі старими документами
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Держпродспоживслужба розпочала видачу ветеринарних паспортів для домашніх тварин нового зразка. Оновлення документів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин» та Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Новий ветеринарний паспорт є офіційним документом, який містить інформацію про тварину та її власника. До нього вносяться відомості про:

  • вид, породу, стать, вік, кличку та масть тварини;
  • дані власника;
  • стан здоров’я;
  • проведені вакцинації;
  • результати діагностичних досліджень;
  • лікування та інші ветеринарно-профілактичні заходи.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що оновлення форми документа має забезпечити єдиний підхід до обліку домашніх тварин, підвищити якість ветеринарного супроводу та покращити контроль за проведенням профілактичних заходів.

Серед основних змін:

  • документ оформлюється за єдиним зразком, затвердженим відповідно до нового законодавства;
  • кожен паспорт має унікальний ідентифікаційний номер, який складається з коду України (UA), серії та порядкового номера;
  • бланки друкуються виключно поліграфічними підприємствами відповідно до вимог, установлених Держпродспоживслужбою, що забезпечує їх автентичність та захист від підроблення.

Крім того, новий паспорт спростить підтвердження ветеринарного статусу тварини у разі подорожей, участі у виставках, зміни власника або отримання ветеринарних послуг.

Власникам домашніх тварин рекомендують звертатися до державних установ ветеринарної медицини для оформлення ветеринарного паспорта нового зразка.

Чи потрібно замінювати паспорт старого зразка

Ветеринарні паспорти, оформлені відповідно до попереднього законодавства залишаються чинними. Власникам домашніх тварин не потрібно звертатися для їх заміни.

Як оформити ветеринарний паспорт

Наразі формити ветеринарний паспорт нового зразка можна лише у державних установах ветеринарної медицини, які мають право видавати ветеринарні документи.

Для оформлення документа тварина повинна пройти клінічний огляд, бути ідентифікована відповідно до вимог законодавства, а також мати проведені необхідні ветеринарно-профілактичні обробки.

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