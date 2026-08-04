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Новий закон для ВПО: що зміниться для переселенців

17:37, 4 серпня 2026
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Новий закон передбачає комплексну державну підтримку внутрішньо переміщених осіб на всіх етапах — від адаптації та інтеграції до повернення додому і реінтеграції.
Новий закон для ВПО: що зміниться для переселенців
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Верховна Рада України ухвалила Закон №4924-ІХ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який стане новим базовим документом у сфері захисту прав переселенців. Документ враховує сучасні виклики, пов’язані з повномасштабною війною, та оновлює державні гарантії для ВПО.

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Закон набере чинності через три місяці після його офіційного опублікування. Одночасно втратить чинність чинний Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» №1706-VII. Новий закон передбачає комплексну державну підтримку внутрішньо переміщених осіб на всіх етапах — від адаптації та інтеграції до повернення додому і реінтеграції.

Однією з ключових новацій стало закріплення права ВПО на пенсійне забезпечення на загальних підставах. Закон забороняє встановлювати для переселенців додаткові або відмінні від інших громадян вимоги щодо призначення, виплати, перерахунку чи переведення пенсій.

Також документ запроваджує електронний кабінет ВПО. Через нього переселенці зможуть отримувати послуги, а держава — оцінювати їхні потреби, рівень інтеграції та ефективність наданої підтримки.

Закон розширює гарантії щодо забезпечення житлом. Передбачено як загальні механізми державної підтримки, так і спеціальні програми для ВПО. Для окремих категорій переселенців проживання у житлі тимчасового розміщення не обмежуватиметься строками під час воєнного чи надзвичайного стану, а також протягом шести місяців після їх завершення.

Крім того, на законодавчому рівні визначено статус місць тимчасового проживання, які можуть облаштовуватися у модульних містечках, гуртожитках, готелях та інших придатних для проживання приміщеннях.

Окремо закон закріплює повноваження центрального органу виконавчої влади, який відповідатиме за формування та реалізацію державної політики щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Це має забезпечити безперервність державної підтримки незалежно від кадрових чи структурних змін в уряді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4924-IX, який комплексно оновлює законодавство про захист внутрішньо переміщених осіб та гармонізує його з міжнародними стандартами.

Документ запроваджує цифровий витяг із бази даних замість довідки ВПО, спрощує призначення пенсій і соціальних виплат, визнає переселенців повноправними жителями громад та гарантує підтримку на всіх етапах — від евакуації до відновлення й реінтеграції.

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