Кабмін збільшив граничну чисельність працівників секретаріату мовного омбудсмена

Граничну чисельність працівників секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови збільшено з 40 до 65 штатних одиниць.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів України збільшив граничну чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови з 40 до 65 штатних одиниць. Відповідне рішення ухвалено на виконання постанови Верховної Ради України «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави».

«Збільшення штату дозволить вже з 2027 року забезпечити присутність представників Уповноваженого у більшості областей України», — наголосила Уповноважена Олена Івановська.

Зазначається, що збільшення кадрового потенціалу сприятиме оперативнішому реагуванню на звернення громадян, посиленню державного контролю за дотриманням мовного законодавства безпосередньо в регіонах, ефективнішій взаємодії з органами влади та місцевого самоврядування, а також забезпечить більш доступний і дієвий захист права кожного громадянина на отримання інформації та послуг державною мовою.

«Представник Уповноваженого в кожній області — це можливість не лише реагувати на порушення мовного законодавства, а й проводити превентивну роботу, надавати роз’яснення, здійснювати моніторинг, взаємодіяти з місцевими громадами, а також забезпечувати постійну присутність державної мовної політики в регіонах», — додала Уповноважена.

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