У Києві перевіряють, як комунальні підприємства використовують бюджетні кошти та активи громади

У Києві перевіряють ефективність роботи комунальних підприємств за перше півріччя 2026 року.

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У Києві розпочали роботу комісії з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади столиці.

Як повідомили у КМДА, комісії оцінять результати роботи підприємств усіх галузей міського господарства за перше півріччя 2026 року.

Під час засідань розглядатимуть звіти комунальних підприємств щодо виконання фінансових і стратегічних планів розвитку, а також досягнення встановлених ключових показників ефективності.

Зокрема, комісії аналізуватимуть:

ефективність використання бюджетних коштів під час закупівель;

управління комунальним майном та активами;

залучення додаткових джерел доходів;

планування та освоєння капітальних інвестицій.

За підсумками засідань комісії мають підготувати висновки та рекомендації з підвищення ефективності роботи підприємств. Їх передадуть до Департаменту комунальної власності та Департаменту економіки та інвестицій КМДА.

Комісії працюватимуть до 19 серпня 2026 року.

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