Екскерівник ДСНС з Вінниччини залучав техніку та підлеглих до ремонту власних об’єктів

Правоохоронці встановили, що колишній посадовець використовував службове становище у власних інтересах.

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ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Як встановило НАЗК під час моніторингу способу життя посадовця, у 2020–2025 роках він набув активів на понад 14,5 млн грн, однак оформив їх на близьких родичів та членів сім’ї. При цьому, за даними перевірки, фактично користувався та розпоряджався цим майном саме він.

Крім того, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що колишній посадовець використовував службове становище у власних інтересах.

Зокрема, він, за даними слідства, залучав підлеглих працівників до виконання будівельних і ремонтних робіт на приватних об’єктах у Вінницькій та Харківській областях. Також для цих робіт використовувалася спеціальна техніка Головного управління ДСНС.

Для забезпечення можливої конфіскації суд наклав арешт на майно обвинуваченого загальною вартістю понад 22 млн грн.

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