Власник за кордоном, а транспортний засіб залишився в Україні: чи можна продати авто
09:41, 5 серпня 2026
Для укладення договору купівлі-продажу мають бути присутні обидві сторони або їхні представники.
Головний сервісний центр МВС пояснив, чи може особа, яка знаходиться за кордоном, продати свій транспортний засіб, який знаходиться в Україні.
У відомстві підкреслили, якщо виникла потреба продати транспортний засіб, це можна зробити дистанційно.
Є два способи перереєструвати транспортний засіб на нового власника:
- Через застосунок Дія. Якщо послуга вам підходить, договір купівлі-продажу оформлюється онлайн, а після перевірки транспортного засобу за державними реєстрами сервісний центр МВС оформлює нове свідоцтво про реєстрацію. За потреби покупець може замовити новий номерний знак із літеросполукою DI.
- За довіреністю. Власник може оформити довіреність у консульстві України або в іноземного нотаріуса. Уповноважений представник звертається до сервісного центру МВС, укладає договір купівлі-продажу від імені власника та перереєстровує автомобіль на покупця.
При цьому, представник, який діє за довіреністю, не може оформити транспортний засіб на себе. Для укладення договору купівлі-продажу мають бути присутні обидві сторони або їхні представники.
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