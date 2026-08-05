Власник за кордоном, а транспортний засіб залишився в Україні: чи можна продати авто

Для укладення договору купівлі-продажу мають бути присутні обидві сторони або їхні представники.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, чи може особа, яка знаходиться за кордоном, продати свій транспортний засіб, який знаходиться в Україні.

У відомстві підкреслили, якщо виникла потреба продати транспортний засіб, це можна зробити дистанційно.

Є два способи перереєструвати транспортний засіб на нового власника:

Через застосунок Дія. Якщо послуга вам підходить, договір купівлі-продажу оформлюється онлайн, а після перевірки транспортного засобу за державними реєстрами сервісний центр МВС оформлює нове свідоцтво про реєстрацію. За потреби покупець може замовити новий номерний знак із літеросполукою DI. За довіреністю. Власник може оформити довіреність у консульстві України або в іноземного нотаріуса. Уповноважений представник звертається до сервісного центру МВС, укладає договір купівлі-продажу від імені власника та перереєстровує автомобіль на покупця.

При цьому, представник, який діє за довіреністю, не може оформити транспортний засіб на себе. Для укладення договору купівлі-продажу мають бути присутні обидві сторони або їхні представники.

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