Експрацівник Київського СІЗО «забув» вказати у декларації НАЗК майно на майже 3,9 млн грн

Загальна сума недостовірних відомостей становить понад 3,85 млн грн, що перевищує поріг кримінальної відповідальності.

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Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки декларування недостовірної інформації колишнім працівником державної установи «Київський слідчий ізолятор» на суму майже 3,9 млн грн.

Оскільки за цими фактами вже триває досудове розслідування, НАЗК направило матеріали моніторингу способу життя до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві для долучення до кримінального провадження. Посадовцю вже повідомили про підозру.

Як вказали у НАЗК, у декларації за 2024 рік колишній співробітник СІЗО не вказав земельну ділянку та розташований на ній садовий будинок, якими фактично користувався та розпоряджався.

При цьому декларант стверджував, що ні він, ні члени його сім’ї не користувалися цим майном. Однак зібрані агентством матеріали свідчать про інше.

Зокрема, НАЗК встановлено, що у липні 2024 року земельну ділянку вартістю 32 тис. грн та садовий будинок вартістю понад 3,8 млн грн було оформлено на третю особу, однак фактичним набувачем майна був саме суб’єкт декларування.

Загальна сума недостовірних відомостей становить понад 3,85 млн грн, що перевищує поріг кримінальної відповідальності.

У НАЗК зазначили, що встановлені обставини містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

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