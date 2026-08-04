Штрафи за появу в стані сильного сп'яніння в громадських місцях хочуть суттєво підвищити

Чинні штрафи називають неефективними, тому пропонують зробити покарання суворішим і доповнити його альтернативними заходами.

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Штрафи за появу у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп’яніння можуть стати значно суворішими. В Україні пропонують переглянути чинні розміри адміністративних стягнень, які, на думку ініціаторів, уже не відповідають сучасним реаліям і не стримують порушників від небезпечної поведінки у громадських місцях.

Пропонують переглянути відповідальність за появу у стані сильного алкогольного сп’яніння

До Кабміну подали петицію №41/010435-26еп, у якій пропонують внести зміни до законодавства та суттєво посилити адміністративну відповідальність за появу осіб у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп’яніння, якщо така поведінка порушує громадський порядок, створює небезпеку для оточуючих або принижує людську гідність і громадську мораль.

Автор зазначає, що чинний розмір адміністративного стягнення був встановлений багато років тому і сьогодні фактично втратив свій стримувальний ефект. На його думку, він більше не відповідає сучасним економічним умовам і не спонукає порушників дотримуватися громадського порядку.

Статистика: кожне восьме адміністративне правопорушення пов’язане зі станом сп’яніння

У петиції наведено дані, сформовані на основі інформації Національної поліції України за 2024 рік.

Зазначається, що 13,2% усіх адміністративних правопорушень в Україні були вчинені особами, які перебували у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Із них 11,6% припадає саме на алкогольне сп’яніння.

На думку автора, це означає, що приблизно кожне восьме адміністративне правопорушення пов’язане зі станом сп’яніння, а такі показники свідчать про необхідність перегляду чинного законодавства для ефективнішого захисту громадського порядку та безпеки громадян.

Які проблеми порушує автор

Громадяни щодня стикаються з випадками, коли особи у стані сильного алкогольного сп’яніння поводяться агресивно, нецензурно висловлюються, чіпляються до перехожих, лежать на тротуарах, у парках, на дитячих майданчиках, біля магазинів і зупинок громадського транспорту або створюють небезпеку для себе та оточуючих.

Автор наголошує, що особливо болісно такі ситуації сприймають сім’ї з дітьми, люди похилого віку та всі, хто прагне жити у безпечному й цивілізованому суспільстві.

При цьому він підкреслює, що метою запропонованих змін не є покарання громадян за сам факт вживання алкогольних напоїв. На його думку, кожен повнолітній громадянин має право на відпочинок і дозвілля в межах закону, однак відповідальність повинна наставати за поведінку, яка порушує громадський порядок, створює небезпеку або ображає людську гідність.

Які зміни пропонують

У петиції пропонують, щоб Кабмін розробив і вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме:

суттєве підвищення адміністративної відповідальності за появу у громадських місцях у стані сильного алкогольного сп’яніння;

перегляд розмірів штрафів відповідно до сучасних економічних реалій;

можливість застосування альтернативних заходів впливу, зокрема громадських робіт або розстрочки сплати штрафу у випадках, визначених законом;

проведення інформаційних кампаній щодо відповідального вживання алкоголю та поваги до громадського порядку.

Що, на думку автора, дадуть зміни

Автор звернення вважає, що реалізація таких змін сприятиме зменшенню кількості адміністративних правопорушень, підвищенню рівня громадської безпеки, формуванню взаємної поваги між громадянами та зміцненню довіри суспільства до держави.

Також у петиції зазначається, що сильна держава — це держава, у якій громадяни можуть безпечно перебувати на вулицях, у парках, на зупинках громадського транспорту та в інших громадських місцях, не побоюючись агресивної чи неадекватної поведінки осіб у стані сильного алкогольного сп’яніння. Наприкінці звернення міститься заклик підтримати ініціативу та ініціювати відповідні законодавчі зміни.

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