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Спадкоємець помер, не встигнувши оформити спадщину: хто тепер має на неї право

23:30, 4 серпня 2026
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Що таке спадкова трансмісія, коли вона застосовується та хто може скористатися цим правом.
Спадкоємець помер, не встигнувши оформити спадщину: хто тепер має на неї право
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Після смерті людини спадкові питання не завжди вирішуються за звичним сценарієм. На практиці трапляються ситуації, коли спадкоємець, який мав отримати майно за законом або заповітом, помирає ще до того, як встигає оформити свої права. У такому разі це не означає, що право на спадщину автоматично зникає. Закон передбачає спеціальний механізм, який дозволяє передати право на прийняття спадщини іншим особам. Він має назву спадкова трансмісія. У Мін’юсті пояснили, у яких випадках вона застосовується, хто може скористатися таким правом та які строки необхідно враховувати.

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Що таке спадкова трансмісія

Спадкова трансмісія виникає у випадку, коли після смерті людини відкривається спадщина, але спадкоємець за законом або за заповітом помирає вже після її відкриття і не встигає прийняти спадщину.

У такій ситуації право на прийняття належної йому частки спадщини переходить до його власних спадкоємців. Саме цей правовий механізм і називається спадковою трансмісією.

Простіше кажучи, це виглядає так:

  • спадкодавець помирає;
  • відкривається спадщина;
  • спадкоємець помирає, не встигнувши її прийняти;
  • право на прийняття його частки переходить до його спадкоємців.

При цьому важливо розуміти, що до спадкоємців переходить не саме майно, а право на прийняття спадщини. Для набуття спадкового майна необхідно реалізувати це право відповідно до вимог законодавства.

Хто має право на спадкову трансмісію

Скористатися механізмом спадкової трансмісії можна лише за певних умов.

Вона застосовується, якщо спадкоємець за законом або за заповітом помер після відкриття спадщини, але не встиг її прийняти. У такому випадку право на прийняття належної йому частки переходить до його спадкоємців.

Водночас закон встановлює виняток: правила спадкової трансмісії не поширюються на право на прийняття обов’язкової частки у спадщині.

Крім того, необхідно враховувати особливості прийняття спадщини. Законодавство передбачає різні способи її прийняття. Зокрема, спадкоємець, який постійно проживав разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, за визначених законом умов вважається таким, що прийняв спадщину.

Саме тому під час розгляду кожної спадкової справи необхідно враховувати всі обставини та вимоги законодавства.

Який строк для прийняття спадщини у порядку спадкової трансмісії

Для спадкової трансмісії діє окреме правило щодо строків.

Особа, до якої перейшло право на прийняття спадщини, може реалізувати його протягом строку, що залишився для прийняття спадщини.

Якщо на момент смерті спадкоємця цей строк становить менше трьох місяців, він автоматично продовжується до трьох місяців.

Наприклад, якщо до завершення строку для прийняття спадщини залишалося два місяці, спадкоємці, які набули право у порядку спадкової трансмісії, матимуть для цього три місяці.

Особливості під час воєнного стану

У Мін’юсті також звернули увагу, що під час дії воєнного стану законодавством передбачені спеціальні правила обчислення окремих строків у спадкових правовідносинах.

Зокрема, особливості застосовуються у випадках, коли державна реєстрація смерті особи проведена пізніше ніж через один місяць із дня її смерті або з дня, з якого її було оголошено померлою.

Такі норми необхідно враховувати під час оформлення спадкових прав.

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мінюст спадщина спадкові правовідносини Міністерство юстиції України

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