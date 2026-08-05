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Чому не кожен продукт може називатися «натуральним»: вимоги закону

00:05, 5 серпня 2026
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Які інгредієнти та способи виробництва дають виробникам право використовувати на упаковці напис «натуральний».
Чому не кожен продукт може називатися «натуральним»: вимоги закону
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Коли на упаковці продукту покупець бачить напис «натуральний» або «виготовлено з натуральних інгредієнтів», це може впливати на вибір не менше, ніж ціна чи склад. Водночас такі позначення не є довільними маркетинговими заявами. Українське законодавство чітко визначає, за яких умов виробники мають право використовувати слово «натуральний» на етикетці та які вимоги повинні виконувати інгредієнти й процес їхнього виробництва.

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Коли продукт можна називати виготовленим із натуральних інгредієнтів

Використання на упаковці написів «виготовлено з натуральних інгредієнтів» або інших похідних від цього визначення регулюється Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Закон встановлює, що інгредієнт харчового продукту може вважатися натуральним лише за умови одночасного виконання низки вимог щодо його походження та способу виробництва.

Яким має бути походження натуральних інгредієнтів

Відповідно до закону, натуральним може вважатися лише інгредієнт, який вироблений виключно з:

  • рослин;
  • водоростей;
  • грибів;
  • харчових продуктів тваринного походження;
  • мікроорганізмів;
  • природної мінеральної води;
  • морської води або морських мінеральних відкладень.

Які способи виробництва дозволені

Держпродспоживслужба наголошує: для виготовлення натурального інгредієнта можуть застосовуватися виключно один або кілька визначених законом процесів. До них належать:

  • фізичні процеси, зокрема екструзія, пастеризація та стерилізація;
  • мікробіологічні процеси;
  • ферментативні процеси (лише для речовин, які існують у природі);
  • використання та/або додавання питної води;
  • видалення одного або кількох компонентів;
  • коригування рівня pH.

Коли виробник має право писати «виготовлено з натуральних інгредієнтів»

Якщо всі інгредієнти харчового продукту відповідають установленим законом вимогам, у його назві дозволяється використовувати визначення «виготовлений з натуральних інгредієнтів» або інші похідні від цього формулювання.

У яких випадках дозволено використовувати слово «натуральний» щодо ароматизаторів

Окремі правила діють для ароматизаторів.

Слово «натуральний» може використовуватися разом із зазначенням харчового продукту, категорії харчових продуктів або вихідного матеріалу рослинного чи тваринного походження, з якого виділений ароматизатор, лише за умови, що його ароматичний компонент був виділений повністю або щонайменше на 95% за масою із зазначеного джерела.

У такому випадку ароматизатор позначається словами: «натуральний ароматизатор» із зазначенням назви харчового продукту, категорії харчового продукту або джерела, з якого він був виділений.

Хто встановлює вимоги до натуральних харчових інгредієнтів

Вимоги до процесів виробництва натуральних харчових інгредієнтів і натуральних харчових продуктів затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. Вони формуються на основі наукового обґрунтування, законодавства Європейського Союзу та документів міжнародних організацій.

Таким чином, позначення «натуральний» на упаковці є не рекламним слоганом, а характеристикою, використання якої допускається лише за дотримання вимог законодавства. Саме тому під час вибору продуктів варто звертати увагу не лише на яскраві написи, а й на інформацію про склад та маркування, адже вони повинні відповідати встановленим законом правилам.

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Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів продукти

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