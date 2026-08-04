10 міфів про аліменти, в які досі вірять: у Мін’юсті пояснили, як насправді

У Мін'юсті розвінчали популярні міфи про аліменти.

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Навколо аліментів існує чимало хибних уявлень. Львівське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України розвінчали найпоширеніші з них.

Міф 1. Якщо не працюю офіційно — аліменти платити не потрібно.

Насправді обов’язок утримувати дитину нікуди не зникає.

Міф 2. Якщо немає майна — виконавець нічого не зробить.

Насправді виконавець може звернути стягнення не лише на майно, а й на доходи та застосовувати інші передбачені законом заходи.

Міф 3. Передав гроші готівкою — цього достатньо.

Найкраще мати документальне підтвердження сплати, щоб у майбутньому не виникло спорів.

Міф 4. Часткова оплата автоматично закриває борг.

Ні. Заборгованість зменшується лише на суму фактично сплачених коштів.

Міф 5. Якщо дитині виповнилося 18 років — усі борги списуються.

Ні. Заборгованість зі сплати аліментів підлягає погашенню.

Міф 6. Якщо змінив місце проживання, виконавець мене не знайде.

Виконавці користуються державними інформаційними системами та реєстрами.

Міф 7. Якщо домовилися усно — рішення суду вже не діє.

Ні. Поки рішення не змінене у встановленому законом порядку, воно підлягає виконанню.

Міф 8. Борг можна просто “заморозити”.

Ні. Він продовжує існувати до повного погашення.

Міф 9. Виконавець сам визначає, скільки потрібно платити.

Ні. Він виконує рішення суду або нотаріально посвідчений договір.

Міф 10. Якщо виник спір щодо розрахунку, нічого вже не змінити.

Насправді тільки сторони виконавчого провадження мають право отримати розрахунок заборгованості та, у разі незгоди, оскаржити його в порядку, визначеному законом.

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