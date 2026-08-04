Ветерани зможуть платити менше за оренду житла: як працює нова податкова знижка

До переліку осіб, які можуть скористатися податковою знижкою у зв’язку із витратами на плату за договором оренди житла (квартири або будинку), додано учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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З 1 січня 2026 року в Україні розширили перелік громадян, які можуть скористатися податковою знижкою за витратами на оренду житла. До нього додали учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Харківській області, зміни внесені відповідно до Закону №4536 до Податкового кодексу України. Відтепер до витрат, які дозволено включати до податкової знижки, належать кошти, фактично сплачені за договором оренди квартири або будинку, оформленим відповідно до вимог законодавства.

Скористатися цією можливістю можуть платники податку на доходи фізичних осіб, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас право на податкову знижку діє лише за певних умов. Зокрема, платник податку та члени його сім’ї першого ступеня споріднення не повинні мати у власності придатне для проживання житло за межами тимчасово окупованих територій України. Також вони не мають отримувати державні виплати, передбачені для покриття витрат на проживання.

Розмір податкової знижки за оренду житла не може перевищувати 30 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного податкового року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ДПС зазначають, що порядок нарахування податкової знижки визначається статтею 166 Податкового кодексу України.

Для її отримання платник податків подає декларацію про майновий стан і доходи разом із підтвердними документами до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. Якщо витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, у декларації зазначаються лише його реквізити.