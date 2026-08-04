Компенсація за відпустку без звільнення: чи враховується вона при оплаті лікарняного

При обчисленні виплат за листками непрацездатності враховується заробітна плата, на яку нараховано ЄСВ, у межах розрахункового періоду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку, яку працівнику виплатили без звільнення, враховується під час розрахунку лікарняних. Така виплата включається до заробітку за розрахунковий період, якщо на неї нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Відповідні правила визначені Порядком обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1266 від 26 вересня 2001 року. Згідно з пунктом 3 Порядку №1266, при обчисленні виплат за листками непрацездатності враховується заробітна плата, на яку нараховано ЄСВ, у межах розрахункового періоду.

Компенсація за невикористану відпустку відповідає цим вимогам, оскільки:

належить до фонду додаткової заробітної плати відповідно до підпункту 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати №5, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року;

входить до складу фонду оплати праці;

на неї у загальному порядку нараховується ЄСВ.

Таким чином, така виплата є складовою заробітку, який використовується для визначення середньоденної заробітної плати при розрахунку лікарняних.

Для визначення середньоденної зарплати враховують виплати, які одночасно відповідають трьом умовам:

відображені у Податковому розрахунку (Об’єднаному звіті);

є базою для нарахування ЄСВ;

нараховані у місяцях, що входять до розрахункового періоду.

Компенсація за невикористану відпустку без звільнення відповідає цим критеріям. Тому вона:

повністю включається до заробітку того місяця, у якому її фактично нарахували в бухгалтерському обліку;

збільшує середньоденну заробітну плату;

може впливати на розмір виплати за листком непрацездатності.

Виплата компенсації за невикористані дні щорічної відпустки без припинення трудових відносин має обмеження.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки», працівник може отримати грошову компенсацію за частину щорічної відпустки без звільнення лише за умови, що він уже використав не менше 24 календарних днів щорічної відпустки за відповідний робочий рік.

Тобто компенсацією можна замінити лише ті дні відпустки, які перевищують встановлений мінімум у 24 календарні дні.

Якщо компенсацію за невикористану відпустку виплачено законно та на неї нараховано ЄСВ, вона обов’язково враховується при розрахунку лікарняних як частина заробітку відповідного місяця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство охорони здоров’я України наказом №1044 затвердило новий Стандарт госпіталізації, переведення та виписки пацієнтів зі стаціонару. Документ стане обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарів-ФОП, які надають спеціалізовану медичну допомогу.