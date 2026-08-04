  1. В Україні

Компенсація за відпустку без звільнення: чи враховується вона при оплаті лікарняного

21:13, 4 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При обчисленні виплат за листками непрацездатності враховується заробітна плата, на яку нараховано ЄСВ, у межах розрахункового періоду.
Компенсація за відпустку без звільнення: чи враховується вона при оплаті лікарняного
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку, яку працівнику виплатили без звільнення, враховується під час розрахунку лікарняних. Така виплата включається до заробітку за розрахунковий період, якщо на неї нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідні правила визначені Порядком обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №1266 від 26 вересня 2001 року. Згідно з пунктом 3 Порядку №1266, при обчисленні виплат за листками непрацездатності враховується заробітна плата, на яку нараховано ЄСВ, у межах розрахункового періоду.

Компенсація за невикористану відпустку відповідає цим вимогам, оскільки:

  • належить до фонду додаткової заробітної плати відповідно до підпункту 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати №5, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року;
  • входить до складу фонду оплати праці;
  • на неї у загальному порядку нараховується ЄСВ.

Таким чином, така виплата є складовою заробітку, який використовується для визначення середньоденної заробітної плати при розрахунку лікарняних.

Для визначення середньоденної зарплати враховують виплати, які одночасно відповідають трьом умовам:

  • відображені у Податковому розрахунку (Об’єднаному звіті);
  • є базою для нарахування ЄСВ;
  • нараховані у місяцях, що входять до розрахункового періоду.

Компенсація за невикористану відпустку без звільнення відповідає цим критеріям. Тому вона:

  • повністю включається до заробітку того місяця, у якому її фактично нарахували в бухгалтерському обліку;
  • збільшує середньоденну заробітну плату;
  • може впливати на розмір виплати за листком непрацездатності.

Виплата компенсації за невикористані дні щорічної відпустки без припинення трудових відносин має обмеження.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки», працівник може отримати грошову компенсацію за частину щорічної відпустки без звільнення лише за умови, що він уже використав не менше 24 календарних днів щорічної відпустки за відповідний робочий рік.

Тобто компенсацією можна замінити лише ті дні відпустки, які перевищують встановлений мінімум у 24 календарні дні.

Якщо компенсацію за невикористану відпустку виплачено законно та на неї нараховано ЄСВ, вона обов’язково враховується при розрахунку лікарняних як частина заробітку відповідного місяця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство охорони здоров’я України наказом №1044 затвердило новий Стандарт госпіталізації, переведення та виписки пацієнтів зі стаціонару. Документ стане обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарів-ФОП, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagramта в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.

відпустка лікарняні трудові відносини

Популярні новини

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

14:09, 4 серпня 2026
Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

10:00, 4 серпня 2026
Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

07:30, 4 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Судді Сергію Чехову з Київської області оголосили догану за недостовірні відомості в деклараціях

Друга ДП ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Баришівського районного суду Київської області (відрядженого з Міловського районного суду Луганської області) Сергія Чехова.

Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]