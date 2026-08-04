«Сертифікати відповідності» на авто за пів ціни: як шахраї виманюють гроші у водіїв

Такі «сертифікати» є недійсними, а після отримання коштів зловмисники припиняють виходити на зв’язок.

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Шахраї почали частіше використовувати схему з фальшивим оформленням сертифікатів відповідності на транспортні засоби. Вони пропонують водіям швидке дистанційне оформлення документів за значно нижчою ціною, ніж на ринку.

Як повідомляють у Міністерстві юстиції України, зловмисники можуть розміщувати оголошення про продаж автомобілів із нібито готовим пакетом документів або пропонувати допомогу з оформленням сертифікатів для машин, ввезених з-за кордону.

Окремо шахраї обіцяють виготовити документ онлайн без проходження необхідних перевірок. Проте такі «сертифікати» є недійсними, а після отримання коштів зловмисники припиняють виходити на зв’язок.

Основні ознаки шахрайської схеми:

оформлення документа виключно онлайн без особистої перевірки;

підозріло низька вартість послуги;

відсутність обов’язкових процедур перевірки;

вимога переказати гроші на особисту банківську картку.

Фахівці радять оформлювати сертифікати відповідності лише через уповноважені органи сертифікації та не довіряти пропозиціям із надто вигідними умовами.

У разі, якщо людина стала жертвою шахрайства або виявила підозрілу схему, рекомендують звертатися до Кіберполіції.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», шахраї почали активно розсилати фішингові електронні листи, які нібито надходять від Державної виконавчої служби України. Зловмисники намагаються змусити громадян відкрити шкідливі файли, перейти на підроблені сайти або передати персональні дані. Як попередило Міністерство юстиції України, мета таких повідомлень — отримати доступ до конфіденційної інформації користувачів або змусити їх виконати небезпечні дії під приводом нібито відкриття виконавчого провадження.