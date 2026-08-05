Гроші заходять на PayPal: як ФОП офіційно вивести кошти та уникнути помилок

Якщо в системі Pay Pal зареєстрований особистий рахунок фізособи, то такі кошти оподатковуються як дохід фізособи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фізичні особи-підприємці, які отримують оплату за свої послуги через міжнародну платіжну систему PayPal, мають враховувати спосіб оформлення рахунку, адже від цього залежить порядок оподаткування доходу.

Як пояснили у Державній податковій службі, якщо ФОП використовує підприємницький рахунок PayPal, відкритий у 2022 році, кошти необхідно перерахувати на підприємницький банківський рахунок в Україні до завершення поточного кварталу. Після цього дохід оподатковується за правилами спрощеної системи — єдиним податком та військовим збором.

Якщо ж у PayPal зареєстрований особистий рахунок фізичної особи, отримані кошти вважаються доходом громадянина. У такому разі вони підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та військовим збором 5%. Для цього необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним.

Податківці також зазначають, що кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, включаються до доходу ФОП лише за умови їх подальшого перерахування на підприємницький рахунок у банку України. Якщо ж гроші залишаються на рахунку в міжнародній платіжній системі або надходять на особистий банківський рахунок, вони оподатковуються за правилами, встановленими для фізичних осіб.

Датою отримання доходу вважається день зарахування коштів на рахунок у міжнародній платіжній системі. Якщо дохід отримано в іноземній валюті, його перераховують у гривню за офіційним курсом Національного банку України, що діяв на дату надходження коштів.