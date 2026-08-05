Соціальна відпустка для іноземців: хто має право та які умови

Іноземним громадянам, офіційно працевлаштованим в Україні, надаються відпустки на тих же умовах, що й громадянам України.

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Іноземці, які офіційно працевлаштовані в Україні та працюють на підставі дозволу на застосування праці, мають такі самі трудові права, як і громадяни України. Це стосується і права на соціальні відпустки, зокрема додаткову оплачувану відпустку працівникам, які мають дітей.

Згідно із Законом України "Про відпустки" №504/96-ВР від 15 листопада 1996 року, іноземні громадяни, які офіційно працюють в Україні, користуються правом на всі види відпусток на загальних підставах. Йдеться про щорічні, соціальні, навчальні, додаткові відпустки, а також відпустки без збереження заробітної плати.

Зокрема, працівник-іноземець, який є батьком двох дітей, може скористатися правом на додаткову оплачувану соціальну відпустку, якщо виконуються вимоги законодавства. Однією з умов є те, що інший із батьків не скористався таким самим правом.

Право іноземців на рівні з громадянами України трудові гарантії також закріплене статтею 54 Закону України "Про міжнародне приватне право" №2709-IV, якщо інше не передбачено законом або міжнародними договорами України. Крім того, питання працевлаштування іноземців регулює Закон України "Про зайнятість населення" №5067-VI, який визначає порядок отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.