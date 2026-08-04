Володимир Зеленський розраховує, що секретар РНБО разом із посадовцями та військовими додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Глава держави підкреслив, що Клименко довів свою ефективність роботою в Міністерстві внутрішніх справ України.

«За своєю природою МВС України – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються та спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. Ігор дуже добре координував їхню роботу. Тепер в РНБО України саме таку координаційну функцію треба максимально посилити», — сказав він.

Володимир Зеленський розраховує, що секретар РНБО разом із прем’єр-міністром, разом з усіма необхідними посадовцями, командою Офісу, разом із військовими, разом із спеціальними службами додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими.

«Очікую більш предметної та злагодженої взаємодії між усіма складовими Сил безпеки та оборони України. Україні треба максимально швидко провести всю підготовчу роботу для локалізації в Україні виробництва ППО, необхідних нам ракет та іншої додаткової зброї. Треба приділяти більше уваги кіберзагрозам, які є від Росії, протидіяти російській дезінформації та інформаційним операціям, які вони проводять.

Очікую від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України», — додав він.

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