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Як захистити нерухомість від незаконних реєстраційних дій

18:27, 4 серпня 2026
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Власник об’єкта нерухомого майна має право звернутися до державного реєстратора або нотаріуса із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.
Як захистити нерухомість від незаконних реєстраційних дій
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Власник нерухомого майна може тимчасово заборонити вчинення реєстраційних дій щодо свого майна. Такий механізм може бути корисним, зокрема, у разі виникнення ризику незаконного продажу, переоформлення права власності чи вчинення інших реєстраційних дій без відома власника. Про це зазначив Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

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Як встановити заборону?

Власник об’єкта нерухомого майна має право звернутися до державного реєстратора або нотаріуса із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.

Така заява невідкладно реєструється у базі даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Щодо такого об’єкта реєстраційні дії зупиняються на підставі заяви.   Така заборона має тимчасовий характер: також власнику надається 15 календарних днів для подання державному реєстратору судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, яке набрало законної сили. Якщо протягом зазначеного строку судове рішення не буде подано, державний реєстратор приймає рішення про відновлення реєстраційних дій щодо відповідного об’єкта нерухомого майна.

Чи можна повторно встановити таку заборону?

Так. Повторне подання власником заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо того самого об’єкта нерухомого майна можливе через 5 календарних днів після завершення 15-денного строку.

Водночас закон встановлює обмеження: заява не приймається, якщо не встановлено особу заявника, не встановлено належність об’єкта нерухомого майна заявнику на праві власності або не сплив передбачений законом п’ятиденний строк.

Чи достатньо лише рішення суду про заборону?

Ні, саме по собі ухвалення судового рішення не є достатнім для забезпечення його реалізації у Державному реєстрі прав. Закон прямо передбачає, що судове рішення або заява власника про заборону вчинення реєстраційних дій реєструються у Державному реєстрі прав.

«Сам факт наявності судового рішення ще не означає, що інформація про заборону вже внесена до Державного реєстру прав.

Тому у разі встановлення судом заборони вчинення реєстраційних дій рекомендуємо звернутися до державного реєстратора або нотаріуса для вчинення передбачених законом реєстраційних дій», — додали у відомстві.

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нотаріус

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