Зеленський з Корецьким та іншими посадовцями визначили напрямки для інтенсивної роботи з ЄС

Володимир Зеленський: маємо будувати відносини на всіх рівнях таким чином, щоб Україна отримала необхідні пакети й рішення на підтримку стійкості на цю зиму.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом з посадовцями визначили напрямки для більш інтенсивної роботи з Євросоюзом.

Глава держави нагадав, що в цьому році вже були відкриті два кластери у перемовинах про вступ України в Євросоюз, і готуємося до відкриття ще чотирьох кластерів.

«З нашої сторони все зроблено, щоб рішення було позитивним. Разом із Прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим і профільними заступниками керівника Офісу Сергієм Кислицею та Ігорем Жовквою домовилися про три пріоритети, які надалі повинні бути реалізовані», — сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна працює саме на повноцінний вступ в Євросоюз, і розглядає це не тільки як політичне чи економічне завдання, а як завдання безпекове – і для нас, і для Євросоюзу.

«Саме зі вступом України в Євросоюз прибирається та геополітична невизначеність, якою Росія користувалася протягом кількох десятиліть, щоб сіяти дестабілізацію і України, і Євросоюзу. З іншої сторони, разом з українською силою Євросоюз набуває необхідних безпекових спроможностей, що дозволяє посилити європейський компонент євроатлантичної спільноти», — заявив він.

Глава держави підкреслив, що вже зараз треба використовувати максимально всі можливості секторальної інтеграції України в Євросоюз.

«Україна має сприйматися всіма європейцями як невід’ємна частина звичних європейських процесів, і це має підштовхувати наш політичний рух і рішення лідерів та країн.

Третє: звісно, маємо будувати відносини на всіх рівнях таким чином, щоб Україна отримала необхідні пакети й рішення на підтримку стійкості на цю зиму. Відносини з Брюсселем і європейськими інституціями, столицями Європи, громадами в країнах Європи мають бути практичними – про те, що справді може підтримати захист життя в Україні. Розраховую на результати», — додав Президент.

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