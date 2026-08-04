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Денис Маслов: ще 17 ратифікацій потрібні для набрання чинності Конвенцією про компенсаційну комісію для України

19:59, 4 серпня 2026
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Міністр юстиції наголосив, що Компенсаційний механізм має стати універсальним інструментом для держав, які стають жертвами неспровокованої агресії.
Денис Маслов: ще 17 ратифікацій потрібні для набрання чинності Конвенцією про компенсаційну комісію для України
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Міністр юстиції України Денис Маслов заявив, що реальні виплати постраждалим від російської агресії відповідно до Міжнародного компенсаційного механізму та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України стануть тим запобіжником, який може стримати агресора від подальшого злочину агресії. Про це він сказав під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України «Відновлення миру і лідерство України», що відбулася у Києві.

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 Міністр юстиції наголосив, що Компенсаційний механізм має стати універсальним інструментом для держав, які стають жертвами неспровокованої агресії. 

«Сьогодні, на третій рік роботи Реєстру збитків, ми маємо 21 відкриту категорію і майже 180 тисяч заяв. Ця статистика точно не відповідає обсягу шкоди, завданої РФ, і кількості постраждалих. Ми повинні об’єднати наші зусилля, щоб кожен постраждалий нарешті отримав реальне відшкодування. Лише так ми зможемо відновити справедливість. Як тільки українці отримають перші виплати, потік заяв одразу зросте», –  зазначив Денис Маслов.

Міністр юстиції закликав дипломатів активізувати діалог з міжнародними партнерами у питанні ратифікації Конвенції.

«Одне з наших ключових завдань зараз – забезпечити набрання чинності Конвенцією про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Для цього необхідно отримати ще щонайменше 17 ратифікацій», – додав він.

Також Денис Маслов звернув увагу на необхідність міжнародної дискусії щодо обмеження імунітетів держави-агресора. Адже багато російських активів перебувають за кордоном і можуть бути використані для відшкодування збитків постраждалим.

Водночас він закликав послів активно поширювати серед українців за кордоном інформацію про Реєстр збитків та безоплатну правничу допомогу, яку вони можуть отримати. Саме Міністерство юстиції України координує систему  безоплатної правничої допомоги та забезпечує надання відповідних консультацій.

Насамкінець Денис Маслов звернувся до дипломатів із проханням пріоритезувати питання повернення незаконно переміщених та депортованих українських дітей, а також використовувати у комунікації з міжнародними партнерами результати міждержавних судових справ проти Росії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

У Мінюсті нагадали, Міжнародний компенсаційний механізм – це комплексний інструмент, покликаний забезпечити справедливе та ефективне відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок російської агресії. Він об’єднує три складові: Реєстр збитків, Міжнародну компенсаційну комісію для України та майбутній компенсаційний фонд.

Нині функціонує Реєстр, який приймає заяви про завдані збитки, втрати і шкоду. Подати заяву про компенсацію збитків можуть фізичні та юридичні особи, органи державної влади та місцевого самоврядування через вебпортал Дія.

Комісія розглядатиме заяви та визначатиме належний розмір компенсації, а фонд має забезпечити виплати за її рішеннями. Наразі Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України ратифікували 8 країн з 25 необхідних для набуття нею чинності.

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Україна мінюст

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