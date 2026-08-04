Член ВЛК «забув» задекларувати відомості на 1,9 млн грн, а присяжний — на понад 948 тисяч грн: як їх покарали

Чотирьох посадовців оштрафували за матеріалами НАЗК.

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В Україні суди визнали винними чотирьох декларантів у внесенні недостовірних відомостей до декларацій та наклали на них адміністративні стягнення. Про це повідомило НАЗК.

Так, Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області визнав винним помічника лісничого Котовського лісництва Новомосковського лісового відділення філії «Східний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. НАЗК встановило, що він вніс до декларації за 2024 рік недостовірні відомості на понад 1,3 млн грн. Суд наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

Зарічний районний суд міста Суми визнав винним члена військово-лікарської комісії комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. НАЗК встановило факт внесення ним недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на суму близько 1,9 млн грн. Суд призначив адміністративне стягнення у виді штрафу.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав винним депутата Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на суму 948 тис. грн. Суд наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області також визнав винним депутата Світловодської міської ради Кіровоградської області у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. НАЗК встановило внесення недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на понад 1,04 млн грн. Суд призначив йому адміністративне стягнення у виді штрафу.

Крім того, за результатами контролю щодо повноти заповнення декларацій до Національної поліції України направлено три обґрунтовані висновки стосовно:

присяжного Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області — щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік на понад 948 тис. грн (ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП);

депутата Дубрівської сільської ради Звягельського району Житомирської області — щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік на понад 39,67 млн грн (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України);

цього ж депутата — щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2025 рік на понад 39,19 млн грн (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Обґрунтовані висновки направлено до Національної поліції України для прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Раніше повідомлялось, що експрацівник Київського СІЗО «забув» вказати у декларації майно на майже 3,9 млн грн.

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