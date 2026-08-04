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Член ВЛК «забув» задекларувати відомості на 1,9 млн грн, а присяжний — на понад 948 тисяч грн: як їх покарали

20:28, 4 серпня 2026
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Чотирьох посадовців оштрафували за матеріалами НАЗК.
Член ВЛК «забув» задекларувати відомості на 1,9 млн грн, а присяжний — на понад 948 тисяч грн: як їх покарали
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В Україні суди визнали винними чотирьох декларантів у внесенні недостовірних відомостей до декларацій та наклали на них адміністративні стягнення. Про це повідомило НАЗК.

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Так, Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області визнав винним помічника лісничого Котовського лісництва Новомосковського лісового відділення філії «Східний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. НАЗК встановило, що він вніс до декларації за 2024 рік недостовірні відомості на понад 1,3 млн грн. Суд наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

Зарічний районний суд міста Суми визнав винним члена військово-лікарської комісії комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. НАЗК встановило факт внесення ним недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на суму близько 1,9 млн грн. Суд призначив адміністративне стягнення у виді штрафу.

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав винним депутата Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на суму 948 тис. грн. Суд наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області також визнав винним депутата Світловодської міської ради Кіровоградської області у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. НАЗК встановило внесення недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік на понад 1,04 млн грн. Суд призначив йому адміністративне стягнення у виді штрафу.

Крім того, за результатами контролю щодо повноти заповнення декларацій до Національної поліції України направлено три обґрунтовані висновки стосовно:

  • присяжного Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області — щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік на понад 948 тис. грн (ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП);
  • депутата Дубрівської сільської ради Звягельського району Житомирської області — щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2024 рік на понад 39,67 млн грн (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України);
  • цього ж депутата — щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2025 рік на понад 39,19 млн грн (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Обґрунтовані висновки направлено до Національної поліції України для прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

Раніше повідомлялось, що експрацівник Київського СІЗО «забув» вказати у декларації майно на майже 3,9 млн грн.

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