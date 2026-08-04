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Названо найпопулярніші спеціальності 2026 року: менеджмент випередив психологію та право

20:51, 4 серпня 2026
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Найпопулярнішою спеціальністю у 2026 році став менеджмент — вступники подали 105 301 заяву.
Названо найпопулярніші спеціальності 2026 року: менеджмент випередив психологію та право
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Завершився етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру. Станом на 3 серпня 2026 року вступники подали 1 189 960 заяв — на 28% більше, ніж торік. Про це повідомляє МОН.

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Також там підкреслилм, водночас кількість поданих заяв у 2026 році є найвищою за останні п’ять вступних кампаній — починаючи з 2022 року. Більшу кількість заяв було зафіксовано лише у 2021 році — 1,33 млн. Йдеться саме про кількість поданих заяв, а не про кількість вступників. Одна людина могла подати кілька заяв до різних закладів освіти та на різні конкурсні пропозиції.

«Подані заяви показують наміри вступників. Остаточно дані стануть відомі після надання рекомендацій і зарахування. Проте вже зараз можемо говорити про високий попит на здобуття вищої освіти в Україні та позитивну динаміку вступної кампанії», — заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

До яких університетів подали найбільше заяв

У 2026 році найбільше заяв надійшло до Національного університету «Львівська політехніка» — 59 676. Порівняно з 2025 роком їхня кількість зросла на 16 295, або 37,6%. Торік університет посідав друге місце за кількістю заяв.

На другому місці — Львівський національний університет імені Івана Франка, до якого подано 46 601 заяву. Це на 3 210, або 7,4%, більше, ніж у 2025 році.

Третю позицію посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — 39 188 заяв. За рік їхня кількість зросла на 10 579, або 37%.

До закладів освіти з найбільшою кількістю заяв увійшли:

Національний університет «Львівська політехніка» — 59 676 заяв;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 601;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського — 39 188;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 34 323;

Державний торговельно-економічний університет — 26 247;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — 24 322;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 23 240;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 22 925.

На десять найпопулярніших закладів освіти припадає майже 29% усіх заяв, а на перші двадцять — понад 43%.

Які спеціальності обирали найчастіше

Найпопулярнішою спеціальністю у 2026 році став менеджмент — вступники подали 105 301 заяву. Порівняно з 2025 роком їхня кількість зросла на 25 984, або 32,8%.

На другому місці — психологія із 66 774 заявами, на третьому — філологія, на яку подано 61 410 заяв.

Десять спеціальностей із найбільшою кількістю заяв:

Менеджмент — 105 301 заява

Психологія — 66 774

Філологія — 61 410

Маркетинг — 49 345

Економіка та міжнародні економічні відносини — 42 893

Комп’ютерні науки — 40 755

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 37 667

Право — 33 447

Середня освіта — 31 265

Кібербезпека та захист інформації — 30 363

На ці десять спеціальностей припадає приблизно 46% усіх поданих заяв.

Зріс попит на спеціальності з особливою підтримкою

Окрема тенденція вступної кампанії 2026 року — увага вступників до спеціальностей, яким надається особлива підтримка. На 40 цивільних спеціальностей вступники подали загалом 232 354 заяви. У 2025 році їх було 174 166.

«Кількість заяв на спеціальності з особливою підтримкою зросла на 33,4%. Серед них — будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова», — додав Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки.

Найбільше заяв подано на:

середню освіту — 31 265 заяв;

будівництво та цивільну інженерію — 23 822;

автомобільний транспорт — 17 861;

агрономію — 16 984;

електричну інженерію — 16 366;

автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку — 15 365;

електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку — 8 797;

машинобудування — 8 634;

агроінженерію — 8 547;

харчові технології — 8 070.

Найбільше в абсолютних показниках зросла кількість заяв на:

будівництво та цивільну інженерію — +9 082 заяви, або +61,6%;

електричну інженерію — +5 948, або +57,1%;

автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку — +5 356, або +53,5%;

автомобільний транспорт — +5 014, або +39%;

агрономію — +4 605, або +37,2%.

Помітно збільшилася кількість заяв також на авіаційну та ракетно-космічну техніку — на 74,6%, науки про Землю — на 66,8%, енерговиробництво — на 53,6%, тваринництво — на 49,6%, садово-паркове господарство — на 47,8%.

Незначне зменшення зафіксовано лише на двох спеціальностях: металургії — на 57 заяв, або 6,2%, та дошкільній освіті — на 26 заяв, або 0,6%.

Оприлюднені показники відображають дані про подання заяв станом на 3 серпня 2026 року. 

Що далі?

Не пізніше ніж 6 серпня вступники отримають рекомендації до зарахування за заявами із пріоритетностями. Для виконання вимог до зарахування потрібно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги відповідного закладу освіти. Зарахування на бюджет і контракт відбудеться не пізніше ніж 13 серпня.

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