Зеленський звільнив начальника Куп’янської міської військової адміністрації Беседіна

Андрія Беседіна звільнено з посади начальника Купʼянської міської військової адміністрації.

Фото: gwaramedia.com

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Беседіна з посади начальника Купʼянської міської військової адміністрації Купʼянського району Харківської області. Глава держави підписав відповідне розпорядження №94/2026-рп.

«Звільнити Беседіна Андрія Олександровича з посади начальника Купʼянської міської військової адміністрації Купʼянського району Харківської області», — йдеться у документі.

Андрій Беседін займав цю посаду з жовтня 2022 року.

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