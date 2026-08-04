Чехія більше не надаватиме тимчасовий захист українцям призовного віку, які не виконали військовий обов’язок в Україні

Починаючи з 5 серпня, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не підтвердять виконання своїх військових обов’язків в Україні.

Фото: glavcom.ua

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У вівторок, 4 серпня, в Офіційному віснику ЄС було опубліковано імплементаційне рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту, яке набуде чинності вже 5 серпня.

Документ продовжує дію тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, до березня 2028 року, а також змінює умови його надання.

У МВС Чехії повідомили, що відтепер за заявами, поданими починаючи з 5 серпня, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які не підтвердять виконання своїх військових обов’язків в Україні.

«Наш уряд давно виступав за посилення умов надання тимчасового захисту, і я ціную, що нам вдалося досягти згоди між державами-членами. Це рішення скоротить кількість новоприбулих на десятки відсотків. Завдяки цьому зменшиться навантаження на наші можливості, а також на чеську систему охорони здоров’я та соціального забезпечення», – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар.

Для отримання тимчасового захисту заявники повинні будуть підтвердити виконання військових обов’язків за допомогою застосунку Резерв+.

Ця вимога поширюється на:

заяви про надання тимчасового захисту вперше;

повторні заяви про надання тимчасового захисту;

заяви про надання тимчасового захисту з метою возз’єднання сім’ї.

Водночас нові правила не стосуються осіб, які вже мають чинний тимчасовий захист на дату ухвалення рішення та безперервно зберігатимуть цей статус у Чехії після набрання ним чинності.

Також рішення передбачає продовження тимчасового захисту ще на один рік — до кінця березня 2028 року.

У МВС Чехії нагадали, що продовження тимчасового захисту в країні відбуватиметься так само, як і в попередні роки: через онлайн-реєстрацію та подальше особисте відвідування підрозділу Міністерства внутрішніх справ для вклеювання нової візової наліпки.

Після виконання обох етапів тимчасовий захист буде продовжено до 31 березня 2028 року.

При цьому вимога щодо підтвердження виконання військових обов’язків не застосовуватиметься під час процедури продовження вже чинного тимчасового захисту.

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