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Ворог здійснив масований обстріл Києва та Київщини, є загиблі та поранені

08:11, 5 серпня 2026
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Внаслідок російської атаки 15 людей загинуло та десятки постраждали.
Ворог здійснив масований обстріл Києва та Київщини, є загиблі та поранені
Фото: ДСНС
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У ніч на 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці. Про це повідомила ДСНС.

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Оболонський район: на одній із адрес виникла пожежа у нежитловій будівлі. Одна людина загинула, 3 – постраждали.

Святошинський район: внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у складському приміщенні одного із магазинів.

Голосіївський район: На двох локаціях сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Пожежі ліквідовані. 4 особи постраждали, з них 2 — госпіталізували. За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Рятувальниками перекрито запірну арматуру. На щастя, загрози для населення немає.

Деснянський район: пожежа у двох нежитлових будівлях.

Згодом у ДСНС додали, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 15 осіб, 1 людина загинула

«Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу», — йдеться у заяві.

Атака на Київщину

5 серпня російські війська також здійснили чергову масовану ракетну атаку по Київській області.

Броварський район. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних об’єктів та інших об’єктів.

Фастівський район. У селі Калинівка внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства. Пожежу ліквідовано.

Бучанський район. Внаслідок ворожої атаки сталися пожежі на території логістичних комплексів.

«Нажаль, під час нічної ворожої атаки 14 людей загинули та 27 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога», — йдеться у заяві.

Наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох — у Бучанському та одній — у Фастівському районі.

У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога.

«У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства», — додали у ДСНС.

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ДСНС Київ обстріл

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