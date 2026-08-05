Через ракетний удар Росії у Києві стався витік аміаку: аварію локалізували

Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено спеціальну ємність, у якій містилося близько 300 літрів аміаку.

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Як відомо, у ніч на 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

У Голосіївському районі Києва внаслідок нічного ракетного удару стався витік аміаку.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, унаслідок атаки було пошкоджено спеціальну ємність, у якій містилося близько 300 літрів аміаку. Це призвело до розгерметизації резервуара та витоку речовини.

На місці працювали профільні служби та рятувальні підрозділи.

Витік аміаку повністю локалізували.

В КМВА заявили, що загрози для життя та здоров’я жителів довколишніх будинків немає.

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