Кабмін затвердив перехід на новий КЕП «Купина»: що зміниться для громадян та бізнесу

З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом.

Фото: prostir.ua

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти «Купина» замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

«Купина» — це сучасний надміцний алгоритм, який захищає електронні підписи від найновіших кіберзагроз.

Що це змінює для громадян та бізнесу:

Старі КЕП працюють далі. Переживати та терміново бігти перевипускати ключі не потрібно — підписи діятимуть до кінця строку їхніх сертифікатів.

Документи зберігають юридичну силу. Усі раніше підписані файли та угоди повністю чинні.

Сервіси розпізнають усі підписи. Системи автоматично перевірятимуть раніше створені документи за старими алгоритмами, а нові операції виконуватимуть за «Купиною».

Нові ключі — з максимальним захистом. З 1 вересня всі нові сертифікати КЕП видаватимуть винятково за новим безпечним стандартом.

«Радимо бізнесу та розробникам діяти проактивно: перевірте в техпідтримці ваших систем, чи підтримує ПЗ стандарт «Купина». Вчасне налаштування програм гарантує стабільну роботу всіх бізнес-процесів без жодних зупинок», — заявило Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше Мінцифри відтермінувало перехід на нові правила генерації електронних підписів.

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