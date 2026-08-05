Під час імпорту телефонів в Україні почнуть декларувати IMEI: нова ініціатива БЕБ

Наступним етапом має стати зазначення IMEI у фіскальних чеках при продажі.

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В Україні вводять обов’язкове зазначення IMEI-кодів мобільних телефонів у митних деклараціях під час їх імпорту. У Бюро економічної безпеки очікують, що це дозволить додатково залучати до державного бюджету понад 5 млрд грн щороку.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, учасники ринку мали різні позиції щодо окремих деталей запровадження змін, однак погодилися з необхідністю усунути контрабанду.

«Йдеться про обов’язкове зазначення IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Це ініціатива БЕБ, яку ми спільно з Мінфіном та Держмитслужбою попередньо обговорили з представниками найбільших легальних мереж з продажу електроніки», — зазначив Цивінський.

Відповідний наказ уже підписало Міністерство фінансів, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію.

Що зміниться для імпорту телефонів

IMEI — це унікальний ідентифікаційний номер мобільного пристрою, який дозволяє ідентифікувати конкретний телефон.

За словами очільника БЕБ, раніше під час митного оформлення цей номер не питали, що створювало можливості для так званого «сірого» імпорту — ввезення техніки без належного документального підтвердження її походження.

Після запровадження нових правил кожен мобільний телефон має бути ідентифікований уже на етапі перетину кордону.

Що далі

Наступним етапом має стати зазначення IMEI у фіскальних чеках. Наразі БЕБ спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою опрацьовує механізм реалізації цього рішення.

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