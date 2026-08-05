  1. В Україні

Під час імпорту телефонів в Україні почнуть декларувати IMEI: нова ініціатива БЕБ

09:59, 5 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наступним етапом має стати зазначення IMEI у фіскальних чеках при продажі.
Під час імпорту телефонів в Україні почнуть декларувати IMEI: нова ініціатива БЕБ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні вводять обов’язкове зазначення IMEI-кодів мобільних телефонів у митних деклараціях під час їх імпорту. У Бюро економічної безпеки очікують, що це дозволить додатково залучати до державного бюджету понад 5 млрд грн щороку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, учасники ринку мали різні позиції щодо окремих деталей запровадження змін, однак погодилися з необхідністю усунути контрабанду.

«Йдеться про обов’язкове зазначення IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту. Це ініціатива БЕБ, яку ми спільно з Мінфіном та Держмитслужбою попередньо обговорили з представниками найбільших легальних мереж з продажу електроніки», — зазначив Цивінський.

Відповідний наказ уже підписало Міністерство фінансів, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію.

Що зміниться для імпорту телефонів

IMEI — це унікальний ідентифікаційний номер мобільного пристрою, який дозволяє ідентифікувати конкретний телефон.

За словами очільника БЕБ, раніше під час митного оформлення цей номер не питали, що створювало можливості для так званого «сірого» імпорту — ввезення техніки без належного документального підтвердження її походження.

Після запровадження нових правил кожен мобільний телефон має бути ідентифікований уже на етапі перетину кордону.

Що далі

Наступним етапом має стати зазначення IMEI у фіскальних чеках. Наразі БЕБ спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою опрацьовує механізм реалізації цього рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес митниця бюро економічної безпеки

Популярні новини

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

14:09, 4 серпня 2026
Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

10:00, 4 серпня 2026
Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

07:30, 4 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Судді Сергію Чехову з Київської області оголосили догану за недостовірні відомості в деклараціях

Друга ДП ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Баришівського районного суду Київської області (відрядженого з Міловського районного суду Луганської області) Сергія Чехова.

Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]