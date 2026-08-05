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Ракетний удар по Києву: Укрзалізниця змінила рух низки електричок

09:23, 5 серпня 2026
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Низка приміських поїздів до/з Києва курсуватиме з тимчасовими змінами у графіках.
Ракетний удар по Києву: Укрзалізниця змінила рух низки електричок
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Як відомо, у ніч на 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

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В Укрзалізниці повідомили, що після нічної масованої атаки зранку 5 серпня у Київській області зазнав змін рух низки приміських поїздів.

Низка приміських поїздів до/з Києва курсуватиме з тимчасовими змінами у графіках та маршрутах.

Можливі затримки в межах 1 – 2,5 год. таких поїздів:

№6903 Ніжин – Київ-Пасажирський (2 год.)

№893 Конотоп – Київ (2 год.)

№6911 Ніжин – Київ-Пасажирський (1,5 год.)

№6902 Київ-Волинський – Ніжин (2,5 год.)

№6906 Київ – Ніжин (1 год.)

Крім того, деякі поїзди сполученням Ніжин – Київ прямуватимуть маршрутом Бровари – Київ або тимчасово будуть виведені з графіка.

Також тимчасові зміни діятимуть на Коростенському напрямку. Зокрема, сьогодні рейс №6610 Коростень – Борщагівка не матиме змоги здійснити рух.

Окрім того, поїзд №6604 Тетерів – Святошин відправився із затримкою 1 год. 7 хв.

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Київ Укрзалізниця

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