Інсульт не став перешкодою для ВЛК: на Полтавщині мобілізували чоловіка з хронічними захворюваннями

Матір мобілізованого стверджує, що до чоловіка застосували фізичну силу, після чого його мобілізували.

Фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міноборони з вимогою перевірити обставини мобілізації чоловіка на Полтавщині, який, за словами його матері, переніс інсульт, мав хронічні захворювання та був виключений із військового обліку.

За його словами, цей випадок розглянули під час засідання Тимчасової слідчої комісії, присвяченого дотриманню прав людини в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Полтавської області.

За словами матері мобілізованого, її син косив траву біля свого будинку, коли до нього підійшли представники ТЦК та СП. Жінка стверджує, що до чоловіка застосували фізичну силу, після чого його мобілізували.

Вона також повідомила, що син раніше був виключений із військового обліку, переніс інсульт та мав проблеми із серцем. Попри це, військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

Мати надала копії документів, які, за її словами, підтверджують виключення чоловіка з військового обліку. Відповідний статус також нібито відображався у застосунку «Резерв+».

Представники омбудсмена взяли справу в роботу. До Міністерства оборони направили офіційний запит із вимогою надати інформацію про підстави проходження чоловіком ВЛК, зміну його військово-облікового статусу та законність призову.

«Вимагаю надати офіційну інформацію та документальне підтвердження підстав проходження чоловіком ВЛК, зміни його статусу щодо військового обліку, законності рішення про призов під час мобілізації, а також підтвердження проходження ним військової служби», — заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що практика «бусифікації» має бути остаточно припинена, а обставини кожного такого випадку повинні перевірятися на підставі фактів, доказів і норм законодавства.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що уряд встановив строки розгляду заяв та дозволив чоловікам переоформлювати відстрочку від мобілізації через ЦНАПи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagramта в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.