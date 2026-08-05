Мінфін затвердив план цифрової модернізації митниці до 2030 року: як це вплине на бізнес

Мінфін визначив, якою буде митниця України до 2030 року.

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Міністерство фінансів України затвердило оновлений Стратегічний план цифрового розвитку Державної митної служби до 2030 року. Документ затверджено наказом Мінфіну від 27 липня 2026 року №406.

Документ визначає, якою має стати українська митниця вже найближчими роками, які цифрові сервіси необхідно створити або вдосконалити та як вони працюватимуть разом із митними системами країн ЄС.

Митниця переходить до єдиної цифрової екосистеми

Новий Стратегічний план передбачає, що всі ці цифрові системи поступово працюватимуть за європейськими правилами та використовуватимуть сучасні технології, сумісні з інформаційними системами ЄС.

Це потрібно, адже Україна поступово приводить своє законодавство та державні сервіси у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Митниця є однією з ключових сфер цього процесу.

Щоб українська та європейські митниці могли швидко й безпечно обмінюватися інформацією, їхні інформаційні системи повинні працювати за єдиними принципами та використовувати однакові технічні стандарти.

Які зміни передбачає план

Документ містить детальний план цифрової модернізації митної служби до 2030 року.

Передбачено створення та розвиток сучасних електронних систем для оформлення імпорту, експорту, міжнародного транзиту, попереднього інформування про переміщення товарів, централізованого митного оформлення та інших сервісів, які вже використовуються в країнах Європейського Союзу.

Одночасно продовжиться розвиток і вже існуючих українських електронних сервісів — автоматизованої системи митного оформлення, системи управління ризиками, «Єдиного вікна для міжнародної торгівлі» та інших цифрових рішень, якими щодня користуються бізнес і митні органи.

Новий план передбачає не просто створення окремих комп’ютерних програм.

Перед початком розробки кожної нової системи буде детально описуватися сам процес роботи митниці. Це дозволить створювати сервіси, які максимально відповідають реальним потребам бізнесу та громадян, швидше впроваджувати нові рішення та легше їх удосконалювати в майбутньому.

Крім того, нові цифрові системи створюватимуться за модульним принципом. Це означає, що їх можна буде поступово розширювати, оновлювати та інтегрувати між собою без необхідності повністю замінювати вже створені рішення.

Що це означає для бізнесу

Реалізація плану має забезпечити:

збільшення кількості електронних послуг;

скорочення використання паперових документів;

швидше проходження митних процедур;

спрощення взаємодії з митними органами.

У результаті це має сприяти розвитку міжнародної торгівлі та зробити український бізнес більш конкурентоспроможним на європейському ринку.

Що зміниться для громадян

Очікується, що цифровізація зробить митні процедури швидшими, прозорішими та ефективнішими, зменшить бюрократію та покращить контроль за переміщенням товарів через державний кордон.

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