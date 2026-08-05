У Києві різко погіршився стан повітря: жителям рекомендують зачинити вікна

У столиці фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток.

Фото: life.kyiv.ua

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Зранку 5 серпня у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу). Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери.

«Водночас через пожежі, спричинені ворожою атакою в ніч на 5 серпня, та високу вологість повітря 85% і слабкий вітер – забруднювальні речовини не розсіялися в атмосфері. Вони накопичилися у приземному шарі повітря, що призвело до тимчасового погіршення його якості та підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток. Це може негативно впливати на стан здоров’я, насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних», — заявили у КМДА.

До покращення якості повітря фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

У КМДА нагадали, що індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 71 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 79 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 24 (дуже низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

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