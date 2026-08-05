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Шлюбний договір не дозволить поділити все: які пункти не матимуть сили

14:47, 5 серпня 2026
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Українцям пояснили, що дозволяє та забороняє прописувати шлюбний договір.
Шлюбний договір не дозволить поділити все: які пункти не матимуть сили
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У Міністерстві юстиції нагадали, як працює шлюбний договір, що в ньому можна передбачити, а які умови будуть недійсними за законом.

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Що МОЖНА врегулювати у шлюбному договорі?

Шлюбний договір регулює виключно майнові відносини подружжя. Сторони мають право відступити від рівності часток у майні (ст. 63, 70 СК України) та включити будь-які умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства:

▪️ Режим власності та порядок поділу: можна встановити, що певне майно буде спільною сумісною, спільною частковою або особистою приватною власністю кожного. Це стосується не лише нерухомості чи авто, а й бізнес-активів, банківських рахунків, а також майна, набутого у зв’язку з реєстрацією шлюбу.

▪️ Право користування: визначити, яким майном кожен із подружжя може розпоряджатися самостійно, а яким — тільки за спільною згодою, а також встановити порядок користування житлом.

▪️ Утримання та аліменти: розмір, строки та умови виплати аліментів або фінансової підтримки одному з подружжя (наприклад, під час навчання чи декрету). Важливо: якщо ці умови не виконуються, нотаріус може вчинити виконавчий напис, який є прямим виконавчим документом для стягнення боргів без судової тяганини.

▪️ Боргові зобов’язання: чіткий порядок погашення боргів і кредитів кожного з подружжя за рахунок спільного чи роздільного майна.

▪️ Майно на спільні потреби та потреби дітей: визначення майна, що передається для використання на потреби сім’ї, дітей або інших осіб.

▪️ Гнучкі строки: договір може визначати загальний строк своєї дії, тривалість окремих прав і обов’язків, а також зберігати чинність окремих умов навіть після розірвання шлюбу.

Чого НЕ МОЖНА прописувати в договорі?

Законодавство встановлює чіткі обмеження щодо предмета шлюбного договору:

▪️ Регулювати особисті стосунки подружжя: не можна прописувати обов’язок кохати, бути вірним чи вносити у договір графік прибирання будинку. Законодавство не втручається у побут та почуття, а суд чи виконавча служба не мають інструментів перевірити щирість кохання.

▪️ Обмежувати особисті права та свободи: заборонено обмежувати право працювати, навчатися, змінювати професію чи спілкуватися з близькими.

▪️ Особисті відносини з дітьми та зменшення їхніх прав: не можна прописувати, з ким залишиться дитина при розлученні (це регулюється окремими договорами) або зменшувати обсяг прав дитини, встановлений Сімейним кодексом.

▪️ Погіршувати становище одного з подружжя: умови договору не повинні ставити одного з партнерів у надзвичайно невигідне матеріальне становище (наприклад, залишати когось повністю без майна та компенсацій).

▪️ Прямо передавати у власність нерухомість: за шлюбним договором не можна одразу передавати у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації (для цього укладаються окремі договори дарування, купівлі-продажу тощо).

Зміна, відмова та розірвання договору: основні гарантії

▪️ Форма та чинність: договір укладають у письмовій формі й він підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Набуває чинності в день реєстрації шлюбу (якщо укладений до весілля) або в день нотаріального посвідчення (якщо укладений вже у шлюбі).

▪️ Захист від односторонніх дій: головна гарантія безпеки — одностороння зміна або відмова від договору неможлива.

▪️ Як внести зміни: лише за взаємною згодою через укладення нової нотаріально посвідченої угоди або за рішенням суду.

▪️ Як припинити дію: подружжя може спільно подати нотаріусу заяву про відмову від договору, або ж договір розривається в судовому порядку (наприклад, у разі неможливості його виконання).

«Зважаючи на юридичні нюанси та обмеження закону, під час складання шлюбного договору варто проконсультуватися із фаховим юристом чи нотаріусом. Це допоможе укласти угоду, яка врахує усі життєві моменти та мінімізує ризики в майбутньому», — додали у відомстві.

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