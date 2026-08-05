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Кінець «замовним» інвест-порадам: що зміниться для аналітиків, банків та медіа

11:47, 5 серпня 2026
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НКЦПФР затвердила нові правила для інвестиційних рекомендацій, які встановлюють єдині правила розкриття інформації, запобігання конфлікту інтересів і наблизить українське законодавство до стандартів ЄС.
Кінець «замовним» інвест-порадам: що зміниться для аналітиків, банків та медіа
Фото: bin.com.ua
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Україна продовжує гармонізувати правила роботи фінансового ринку із законодавством Європейського Союзу. Відтепер банки, інвестиційні компанії, незалежні аналітики та інші особи, які готують або поширюють рекомендації щодо інвестування, працюватимуть за єдиними вимогами до прозорості та розкриття інформації. Нові правила мають зробити інвестиційні рекомендації більш об’єктивними, допомогти інвесторам оцінювати можливі конфлікти інтересів і зменшити ризики маніпулювання ринком.

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Положення про об’єктивне представлення інвестиційних рекомендацій або іншої інформації, що рекомендує чи пропонує інвестиційну стратегію. Відповідне рішення ухвалене 29 липня 2026 року. Документ набере чинності наступного дня після офіційного опублікування, а вводиться в дію з 1 січня 2027 року.

Навіщо ухвалили нові правила

Як зазначено у рішенні Комісії, документ прийнято з метою адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу (acquis ЄС), удосконалення правового регулювання діяльності професійних учасників ринків капіталу та протидії зловживанням на ринках капіталу.

На кого поширюватиметься Положення

Нові вимоги застосовуватимуться до осіб, які розробляють або поширюють інвестиційні рекомендації чи іншу інформацію, що пропонує інвестиційну стратегію. Зокрема, йдеться про:

  • банки та професійних учасників ринків капіталу;
  • інших осіб, основною діяльністю яких є підготовка інвестиційних рекомендацій;
  • незалежних аналітиків;
  • фізичних осіб, які працюють у таких організаціях та готують відповідні рекомендації;
  • інших осіб, які пропонують конкретні інвестиційні рішення щодо фінансових інструментів.

Водночас вимоги Положення не застосовуються до журналістів, які поширюють інвестиційні рекомендації в межах професійної діяльності відповідно до законодавства про медіа, якщо вони не отримують від цього прямої чи опосередкованої вигоди та не мають на меті введення учасників ринку в оману щодо попиту, пропозиції або ціни фінансових інструментів.

Яку інформацію обов’язково потрібно буде розкривати

Положення визначає перелік відомостей, які мають міститися в інвестиційній рекомендації.

Зокрема, необхідно зазначати:

  • осіб, які брали участь у підготовці рекомендації;
  • джерела інформації;
  • дату та час підготовки і першого поширення рекомендації;
  • факти, відокремлені від припущень, оцінок чи суджень;
  • цільову ціну фінансового інструменту та використані припущення (за наявності);
  • інформацію про власні інтереси та можливий конфлікт інтересів розробника рекомендації або інших залучених осіб.

Додаткові вимоги для професійних учасників ринку

Для банків, професійних учасників ринку капіталу та експертів документ передбачає додаткові обов’язки.

Зокрема, вони повинні розкривати:

  • методику проведення аналізу чи оцінки;
  • пояснення рекомендації («купити», «продати», «утримати») та основні ризики;
  • інформацію про попередні рекомендації щодо того самого фінансового інструменту;
  • періодичність перегляду рекомендацій (за наявності);
  • інформацію про володіння цінними паперами відповідного емітента;
  • виконання функцій маркет-мейкера;
  • договори щодо інвестиційних послуг або розробки рекомендацій;
  • отримання винагороди чи іншої вигоди за підготовку або поширення рекомендації.

Вимоги до поширення рекомендацій

Якщо особа поширює рекомендацію, підготовлену іншими, вона повинна повідомляти власні ідентифікаційні дані, інформацію про можливий конфлікт інтересів, дату першого поширення, а в окремих випадках — й інші відомості, передбачені Положенням.

Якщо поширюється лише стислий виклад або витяг із рекомендації, він не повинен вводити в оману та має містити інформацію про автора, дату створення документа і спосіб отримання повної інформації. Якщо ж до рекомендації внесено істотні зміни, необхідно окремо розкривати їх зміст.

Нові обов’язки регульованих суб’єктів

Документ також зобов’язує регульованих суб’єктів щонайменше раз на квартал оприлюднювати на власному вебсайті статистику щодо частки рекомендацій із порадами купувати, продавати чи утримувати фінансові інструменти, а також інформацію про емітентів, яким протягом попереднього року надавалися інвестиційні послуги і щодо яких поширювалися відповідні рекомендації.

Крім того, на вимогу НКЦПФР особи, які розробляють або поширюють інвестиційні рекомендації, повинні надавати такі рекомендації Комісії та повідомляти інформацію про фізичних осіб, які брали участь у їх підготовці.

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