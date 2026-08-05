Як зменшити вплив забрудненого повітря: поради МОЗ

Внаслідок масованої атаки російської федерації в Києві та Київській області триває загроза забруднення атмосферного повітря.

Фото: ua.news

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Як відомо, зранку 5 серпня у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Міністерство охорони здоров’я України до ліквідації наслідків пожеж рекомендує:

1. Залишайтеся в приміщенні:

- закрийте всі вікна та двері;

- вимкніть вентиляційні системи, які затягують повітря ззовні;

- увімкніть системи кондиціювання повітря, якщо мають функцію фільтрації повітря, або очищувачі повітря;

- відкладіть пробіжки, прогулянки або будь-які інші активності на свіжому повітрі.

2. Захистіть дихальні шляхи:

- носіть маску або респіратор;

- якщо маски немає, використовуйте вологу тканину для прикриття носа і рота.

3. Слідкуйте за здоров’ям.

- якщо ви маєте респіраторні захворювання, заздалегідь проконсультуйтеся із лікарем щодо можливих заходів та ліків;

- спостерігайте за такими симптомами як кашель, утруднене дихання, подразнення очей.

4. Слідкуйте за офіційною інформацією:

- слухайте місцеві новини, щоб отримувати оновлену інформацію про якість повітря та подальші рекомендації;

- дізнайтеся про місця розташування тимчасових притулків або центрів для тих, хто має труднощі з диханням;

- якщо задимлення тривале і сильне, розгляньте можливість тимчасового переїзду в регіони з кращою якістю повітря;

- дотримуйтеся інструкції місцевих органів влади щодо евакуації та безпеки.

​У МОЗ зазначають, що дотримання цих рекомендацій допоможе знизити ризики для здоров’я під час сильного задимлення.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

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