Як зменшити вплив забрудненого повітря: поради МОЗ
Як відомо, зранку 5 серпня у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
Міністерство охорони здоров’я України до ліквідації наслідків пожеж рекомендує:
1. Залишайтеся в приміщенні:
- закрийте всі вікна та двері;
- вимкніть вентиляційні системи, які затягують повітря ззовні;
- увімкніть системи кондиціювання повітря, якщо мають функцію фільтрації повітря, або очищувачі повітря;
- відкладіть пробіжки, прогулянки або будь-які інші активності на свіжому повітрі.
2. Захистіть дихальні шляхи:
- носіть маску або респіратор;
- якщо маски немає, використовуйте вологу тканину для прикриття носа і рота.
3. Слідкуйте за здоров’ям.
- якщо ви маєте респіраторні захворювання, заздалегідь проконсультуйтеся із лікарем щодо можливих заходів та ліків;
- спостерігайте за такими симптомами як кашель, утруднене дихання, подразнення очей.
4. Слідкуйте за офіційною інформацією:
- слухайте місцеві новини, щоб отримувати оновлену інформацію про якість повітря та подальші рекомендації;
- дізнайтеся про місця розташування тимчасових притулків або центрів для тих, хто має труднощі з диханням;
- якщо задимлення тривале і сильне, розгляньте можливість тимчасового переїзду в регіони з кращою якістю повітря;
- дотримуйтеся інструкції місцевих органів влади щодо евакуації та безпеки.
У МОЗ зазначають, що дотримання цих рекомендацій допоможе знизити ризики для здоров’я під час сильного задимлення.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня ворог здійснив масований дроново-балістичний обстріл. Внаслідок російського удару сталися пожежі та руйнування в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.
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