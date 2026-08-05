Україна отримає від ЄС 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених активів РФ

Сергій Корецький заявив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості держави.

Фото: AFP

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Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави.

«Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити. Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили», — заявив він.

Раніше ЄС остаточно розблокував пакет підтримки для України на 90 млрд євро на два роки.

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