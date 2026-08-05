Руслан Слободян став головою НКРЕКП

Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрано Руслана Слободяна.

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У середу, 5 серпня, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою НКРЕКП Руслана Слободяна.

Зазначається, що рішення ухвалено відповідно до вимог законодавства та встановленої процедури.

Відповідно до Закону України «Про НКРЕКП», Голова Комісії організовує діяльність Регулятора та представляє його у відносинах з органами державної влади, міжнародними партнерами та іншими установами.

Що відомо про Руслана Слободяна

Руслан Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній галузі. Професійну діяльність розпочав у 1997 році, пройшовши шлях від електромонтера до керівних посад у сфері електроенергетики.

У 2021–2024 роках очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України, а з липня 2024 року є членом НКРЕКП.

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