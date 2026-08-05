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Строк дії свідоцтва про закінчення автошколи можуть переглянути

14:29, 5 серпня 2026
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Свідоцтво про закінчення автошколи можуть зробити безстроковим: Кабмін просять змінити правила.
Строк дії свідоцтва про закінчення автошколи можуть переглянути
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Наразі свідоцтво про закінчення теоретичного навчання в автошколі діє 1 рік. Протягом цього строку кандидат у водії має скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.

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Відповідно до наказу МВС №515, після завершення теоретичного навчання автошкола вносить відповідні відомості до Єдиного державного реєстру МВС. Саме з цього моменту починається відлік строку дії документа.

Паперові свідоцтва про закінчення навчання автошколи не видають — інформація зберігається в електронному вигляді та доступна адміністраторам територіальних сервісних центрів МВС.

Після закінчення навчання в автошколі, кандидат у водії може складати теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Під час тестування потрібно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Допускається не більше двох помилок.

Кількість спроб складання теоретичного іспиту протягом року не обмежена. Якщо іспит не складено, повторне тестування можливе не раніше ніж через 10 календарних днів.

Свідоцтво про закінчення практичної підготовки дійсне 2 роки. Кількість спроб складання іспиту – необмежена протягом дії свідоцтва.

Водночас Кабінет Міністрів просять скасувати обмежений строк дії свідоцтва про закінчення автошколи та зробити цей документ безстроковим.

Автор петиції №41/010441-26еп зазначає, що свідоцтво лише підтверджує факт проходження навчання за затвердженою програмою, але не надає права керувати транспортним засобом і не замінює перевірку знань та навичок кандидата у водії.

Саме теоретичний і практичний іспити у сервісних центрах МВС є механізмом перевірки актуальних знань Правил дорожнього руху та вміння керувати автомобілем, а документ про проходження навчання не повинен мати обмежений строк дії.

За словами автора петиції, наразі громадяни можуть бути змушені повторно проходити повний курс навчання не через втрату знань чи навичок, а через обставини, які не залежать від них.

Серед таких причин у петиції названо:

  • значні черги на практичні іспити;
  • обмежену кількість місць для запису;
  • необхідність чекати між повторними спробами складання іспиту;
  • неможливість скласти іспит у своєму населеному пункті;
  • наслідки воєнного стану, повітряні тривоги та проблеми з транспортним сполученням тощо.

Як зазначається у зверненні, через закінчення строку дії документа громадяни, які вже витратили кошти та час на навчання, змушені повторно оплачувати курс автошколи.

Також у петиції зазначається, що у разі потреби людина може добровільно пройти додаткові заняття з інструктором для оновлення практичних навичок.

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МВС ПДР Кабінет Міністрів України петиція сервісний центр МВС автомобіль

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