Кабінет Електронного суду не працюватиме: коли та чому

Кабінет Електронного суду буде недоступний кілька годин.

Фото: dtkt.ua

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У п’ятницю, 7 серпня, з 20:00 до 22:00 у зв’язку з проведенням планових технічних робіт буде недоступний Кабінет «Електронного суду». Про це повідомило Державне підприємство «Інформаційні судові системи».

«Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування роботи. Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння», — йдеться у заяві.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, коли особа надала згоду на отримання процесуальних документів на її електронну адресу в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі (у системі «Електронний суд»), вона обґрунтовано очікує отримати повний текст ухвали в електронному виді після його підписання судом, і пропуск строку оскарження не є наслідком невиправданої бездіяльності особи, якщо вона подала скаргу без затримок після отримання судового рішення. Такий висновок зробила Третя судова палата ККС ВС

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