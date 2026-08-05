В Україні запустили пільговий лізинг для підприємств ОПК: як приєднатися до програми

Умови користування майном, його обслуговування та можливого подальшого переходу у власність визначаються договором фінансового лізингу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України детально роз’яснило механізм державної програми пільгового фінансового лізингу для підприємств оборонно-промислового комплексу. Ініціатива покликана допомогти українським виробникам озброєння масштабувати виробництво без необхідності одноразово вкладати значні кошти у придбання нового обладнання.

Як зазначають у відомстві, розширення виробництва озброєння та військової техніки потребує суттєвих інвестицій у верстати, виробничі лінії, транспорт, засоби автоматизації та виробничі приміщення. Водночас одноразова купівля такого обладнання може відволікати обігові кошти, необхідні для закупівлі комплектуючих, виплати заробітної плати та виконання державних контрактів. Саме тому одним із ключових інструментів підтримки виробників став фінансовий лізинг, який дозволяє підприємству отримати необхідні активи у користування та сплачувати їхню вартість поступово відповідно до умов договору.

Державна програма доступна для підприємств оборонно-промислового комплексу, які на момент укладення договору фінансового лізингу мають статус критично важливих для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Подати заявку можна протягом усього періоду дії воєнного стану. Наразі працювати за програмою уповноважені три банки-лізингодавці:

Укрексімбанк;

ПУМБ;

МТБ БАНК.

Які умови фінансування

Максимальна сума фінансування за одним договором становить 500 млн гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті. Максимальний строк договору фінансового лізингу — п’ять років.

Базова винагорода лізингодавця не може перевищувати індекс UIRD плюс 5 відсоткових пунктів і водночас не може бути більшою за 23% річних. При цьому держава компенсує більшу частину цієї ставки, завдяки чому фактичні витрати підприємства на сплату винагороди становлять лише 5% річних.

Одноразова комісія за оформлення фінансового лізингу не може перевищувати 0,75% від суми фінансування. Крім того, договором може бути передбачено відстрочення сплати лізингових платежів на строк до 12 місяців.

Разом із тим у Міноборони звертають увагу, що лізингодавець має право включати до платежів витрати на додаткові послуги, пов’язані з виконанням договору. Такі витрати державою не компенсуються, тому підприємствам рекомендують уважно оцінювати повну структуру майбутніх платежів.

Які активи можна придбати

Програма поширюється на майно, необхідне для розроблення, виробництва, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та іншої продукції оборонного призначення.

У лізинг можна отримати:

обладнання та машини спеціального і загального призначення;

технологічні виробничі лінії;

мобільні виробничі платформи;

техніку подвійного призначення;

засоби автоматизації виробництва;

обладнання для виробництва озброєння, військової техніки та боєприпасів;

засоби електронних комунікацій та кіберзахисту;

транспортні засоби виробничого і комерційного призначення;

залізничні вагони та автобуси для виробничих потреб;

нежитлову нерухомість, що використовується у господарській діяльності підприємства.

При цьому нежитлові приміщення, придбані за програмою, заборонено передавати третім особам у платне або безоплатне користування.

Чим лізинг відрізняється від кредиту

У відомстві пояснюють, що кредит і фінансовий лізинг вирішують різні виробничі завдання. У разі кредитування підприємство отримує кошти та самостійно купує необхідний актив, а банк може вимагати додаткове забезпечення.

При фінансовому лізингу виробник отримує вже готовий об’єкт у користування та здійснює регулярні лізингові платежі. Порядок користування майном, його обслуговування та можливий перехід у власність визначаються договором. Вибір між кредитом і лізингом залежить від фінансового стану підприємства, типу активу, умов фінансування та строків його використання.

Як подати заявку

Перед зверненням до банку підприємству необхідно визначити:

яке обладнання або майно необхідно придбати;

його вартість;

постачальника;

виробниче завдання, яке вирішить новий актив;

строки введення обладнання в експлуатацію;

джерела майбутніх лізингових платежів.

Після цього підприємство подає заявку та пакет документів уповноваженому лізингодавцю у паперовій або електронній формі.

Банк оцінює фінансову спроможність заявника та відповідність предмета лізингу умовам програми, а статус критично важливого підприємства перевіряється через Міністерство оборони. Після завершення перевірок сторони погоджують остаточні умови та укладають договір фінансового лізингу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали 167 пільгових кредитів на загальну суму понад 10 млрд грн у межах державної програми підтримки, яку реалізує Міністерство оборони України. Як повідомили у Міноборони, 12 із цих кредитів підприємства вже повністю погасили. Програма пільгового кредитування спрямована на допомогу виробникам озброєння у розвитку та масштабуванні виробництва. Підприємства ОПК можуть залучати кошти на реалізацію інвестиційних проєктів та поповнення оборотного капіталу.