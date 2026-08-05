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Виплату до Дня Незалежності отримають не всі: хто має звернутися до ПФУ для зарахування грошей

16:35, 5 серпня 2026
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Подавати заяву потрібно лише окремим категоріям громадян, які не є пенсіонерами, не отримують субсидію чи пільги та не проходять військову службу.
Виплату до Дня Незалежності отримають не всі: хто має звернутися до ПФУ для зарахування грошей
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У серпні 2026 року українці, які мають право на разову грошову допомогу до Дня Незалежності, здебільшого отримають її автоматично. Водночас окремим категоріям громадян необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України, інакше виплата не буде призначена. 

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Як повідомили у Пенсійному фонді, без подання заяви кошти нарахують пенсіонерам, зокрема одержувачам щомісячного довічного грошового утримання, а також громадянам, які отримують житлові субсидії чи пільги на оплату житлово-комунальних послуг і не проходять військову службу. Допомога буде виплачена разом із пенсією, субсидією або пільгою.

Ветеранам війни, які нині проходять військову службу, кошти перерахують через військові частини, установи чи організації, де вони служать. Для цього за місцем служби мають бути наявні відомості про статус ветерана війни.

Водночас подати заяву до Пенсійного фонду повинні громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами, не отримують житлову субсидію чи пільги та не проходять військову службу.

Оформити заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі, надіслати документи поштою чи подати їх онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві необхідно зазначити паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN та інформацію про документ, який підтверджує право на отримання допомоги. До заяви також додаються копії паспорта та документа, що підтверджує відповідний статус. При особистому зверненні потрібно пред’явити оригінали документів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до останнього часу українці, які працювали в країнах без двосторонніх пенсійних угод з Україною, часто втрачали можливість використати ці роки для призначення пенсії. Навіть за умови офіційного працевлаштування та сплати внесків до місцевих систем соціального страхування такий стаж фактично не враховувався під час визначення права на пенсію в Україні. Ситуація змінилася після внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набрали чинності у червні 2024 року.

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