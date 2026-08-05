НАБУ і САП повідомили про підозру експосолці України у США Ользі Стефанішиній

ВАКС обирає запобіжний захід

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Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній.

Наразі у Вищому антикорупційному суді розглядається питання про обрання їй запобіжного заходу.

На початку судового засідання сторона захисту Стефанішиної заявила клопотання про проведення засідання у закритому режимі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ №696/2026, яким звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.

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