Володимир Зеленський назвав три головні пріоритети підготовки України до зими
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене виконанню визначених планів стійкості для областей і громад.
За словами Глави держави, у частині міст і регіонів є відставання у виконанні цих планів.
«На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості», – наголосив Президент.
Володимир Зеленський також окреслив три ключові пріоритети підготовки до проходження зимового періоду:
- посилення захисту критичної інфраструктури;
- забезпечення необхідної кількості та належної якості укриттів і бомбосховищ;
- збільшення антибалістичних спроможностей.
Президент подякував посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які, за його словами, дійсно дбають про українців та свої громади.
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