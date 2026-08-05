Володимир Зеленський назвав три головні пріоритети підготовки України до зими

Президент заявив, що місцева влада несе персональну відповідальність за виконання планів підготовки до зими.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене виконанню визначених планів стійкості для областей і громад.

За словами Глави держави, у частині міст і регіонів є відставання у виконанні цих планів.

«На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також окреслив три ключові пріоритети підготовки до проходження зимового періоду:

посилення захисту критичної інфраструктури;

забезпечення необхідної кількості та належної якості укриттів і бомбосховищ;

збільшення антибалістичних спроможностей.

Президент подякував посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які, за його словами, дійсно дбають про українців та свої громади.

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