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Дунай рекордно обмілів – річка оголила мамонтові кістки й затонулі кораблі

20:16, 3 серпня 2026
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Рекордна спека та посуха призвели до історичного падіння рівня води в найбільшій річці Європи.
Дунай рекордно обмілів – річка оголила мамонтові кістки й затонулі кораблі
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Тривала спека та посуха призвели до рекордного падіння рівня води в Дунаї. Це вже вплинуло на роботу атомних і гідроелектростанцій, судноплавство, транспорт та енергосистеми кількох європейських країн. На окремих ділянках річки почали знаходити затонулі десятки років тому кораблі та навіть мамонтові кістки.

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Дунай досяг рекордно низького рівня

Рекордна посуха в Центральній Європі спричинила історичне обміління Дунаю — найбільшої річки континенту. Низький рівень води дедалі сильніше впливає на транспорт, туризм, промисловість та енергетику регіону.

Дунай, який протікає територією десяти країн — від південного заходу Німеччини до Чорного моря, — у багатьох місцях досяг безпрецедентно низьких показників. Через це з-під води з’явилися скелі, піщані мілини, затонулі десятки років тому кораблі та навіть мамонтові кістки.

У Сербії також виявили затонулий німецький військовий корабель часів Другої світової війни.

У Будапешті зафіксували новий історичний мінімум

Найскладніша ситуація спостерігається в Угорщині. У Будапешті рівень води вранці середи становив лише 23 сантиметри. Це значно нижче за попередній історичний мінімум у 33 сантиметри, зафіксований у 2018 році.

За прогнозами, найближчими днями рівень Дунаю продовжить знижуватися, оскільки істотних опадів не очікується, а температура повітря може перевищити 38 градусів.

Угорщина вперше за понад 40 років скорочує роботу АЕС

Як повідомляє Reuters, через різке падіння рівня Дунаю Угорщина зіткнулася з критичною ситуацією. Прем’єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що попереду найскладніші п’ять днів, оскільки на країну насувається нова хвиля спеки.

Єдина атомна електростанція Угорщини «Пакш», яка виробляє близько половини всієї електроенергії країни, вперше за понад чотири десятиліття змушена скорочувати роботу через нестачу води для охолодження реакторів.

Один із енергоблоків уже зупинили. Загалом станція потужністю 2 ГВт працювала трохи більше ніж на 10% своєї потужності після того, як рівень Дунаю досяг рекордно низьких показників.

За прогнозами водогосподарських служб, найближчими днями рівень річки може впасти ще більше.

 

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Угорщина

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