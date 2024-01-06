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  1. В Україні

На Київщині рятувальники звільнили з залізної пастки дику косулю, відео

19:33, 6 січня 2024
Щоб звільнити перелякану тварину рятувальникам довелось задіяти спецінструмент.
На Київщині рятувальники звільнили з залізної пастки дику косулю, відео
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У Макарові Київської області місцеві жителі помітили, що в паркані застрягла дика косуля. Щоб допомогти тварині, на місце події викликали рятувальників. Про це повідомив офіційний сайт ДСНС.

«Іноді у Службі порятунку бувають досить цікаві випадки. Звичайно ж, вони пов’язані з порятунком. Але навіть у рятувальників завжди існує привід для здивування. Так, наприклад, цього разу в селищі Макарів Бучанського району на вулиці Богдана Хмельницького просто посеред вулиці в паркані застрягла дика косуля», – зазначили рятувальники.

За допомогою розтискача, «потерпілу» обережно звільнили з пастки і випустили на свободу.

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