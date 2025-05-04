Верховна Рада продовжила до 30 серпня спрощений порядок повернення на службу дезертирів та військовослужбовців, які самовільно залишили частини

Крім продовження строку добровільного повернення до 30 серпня, прийнятий Радою закон передбачає, що військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється.

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Верховна Рада 30 квітня прийняла закон, яким продовжила дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдила дію цього механізму на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або ж дезертирували в період з 29 листопада 2024 року. Також цим законом скасовується інститут призупинення військової служби таким військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

Відповідний законопроект 13177 прийнято парламентом відразу в цілому як закон.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект розроблено на виконання наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ від 7 березня 2025 року щодо продовження дії механізму повернення для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, до виконання обов’язків.

Законом пропонується:

внести зміни до ч. 2 статті 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», унормувавши на законодавчому рівні обрахунок вислуги років та призупинення виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували;

під час дії воєнного стану військову службу військовослужбовцям цієї категорії не призупиняти;

продовжити дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдити його дію на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували в період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності цим новим Законом;

внести зміни до статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначивши, що військовослужбовець, якому призупинено військову службу, або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину або місце служби чи дезертирував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації.

Міністерство оборони підтримало цей законопроект.

Однак з метою уникнення формування у військовослужбовців хибного уявлення про відсутність правових наслідків за СЗЧ або дезертирство, запропонувало доповнити ч. 2 статті 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» положеннями щодо не зарахування до строку військової служби вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, періоду з дня самовільного залишення військової частини (місця проходження військової служби) або вчинення дезертирства до дня повернення військовослужбовця до виконання військового обов’язку, а також не здійснення впродовж цього періоду виплати грошового, продовольчого, речового, інших видів забезпечення та непоширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців.

Отже, пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється.

Військовослужбовцям, які під час дії воєнного стану самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і не повернулися до військових частин (місць проходження військової служби) до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється в порядку, визначеному цим Законом, з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану.

Цим військовослужбовцям період з дня самовільного залишення військової частини (місця проходження військової служби) або вчинення дезертирства до дня повернення до виконання військового обов’язку не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії.

Таким військовослужбовцям впродовж цього періоду виплата грошового, здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців, не здійснюються.

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набрання чинності цим новим законом і військову службу яких призупинено та які добровільно прибули не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), і висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину чи місце проходження військової служби або дезертирував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, і на цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи

Автор: Наталя Мамченко

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