Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада продовжила до 30 серпня спрощений порядок повернення на службу дезертирів та військовослужбовців, які самовільно залишили частини

14:00, 4 травня 2025
Крім продовження строку добровільного повернення до 30 серпня, прийнятий Радою закон передбачає, що військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється.
Верховна Рада продовжила до 30 серпня спрощений порядок повернення на службу дезертирів та військовослужбовців, які самовільно залишили частини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 30 квітня прийняла закон, яким продовжила дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдила дію цього механізму на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або ж дезертирували в період з 29 листопада 2024 року. Також цим законом скасовується інститут призупинення військової служби таким військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

Відповідний законопроект 13177 прийнято парламентом відразу в цілому як закон.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект розроблено на виконання наказу Верховного Головнокомандувача ЗСУ від 7 березня 2025 року щодо продовження дії механізму повернення для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували, до виконання обов’язків.

Законом пропонується:

  • внести зміни до ч. 2 статті 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», унормувавши на законодавчому рівні обрахунок вислуги років та призупинення виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували;
  • під час дії воєнного стану військову службу військовослужбовцям цієї категорії не призупиняти;
  • продовжити дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року, а також розповсюдити його дію на військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували в період з 29 листопада 2024 року до дня набрання чинності цим новим Законом;
  • внести зміни до статті 14 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначивши, що військовослужбовець, якому призупинено військову службу, або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину або місце служби чи дезертирував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації.

Міністерство оборони підтримало цей законопроект.

Однак з метою уникнення формування у військовослужбовців хибного уявлення про відсутність правових наслідків за СЗЧ або дезертирство, запропонувало доповнити ч. 2 статті 24 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» положеннями щодо не зарахування до строку військової служби вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, періоду з дня самовільного залишення військової частини (місця проходження військової служби) або вчинення дезертирства до дня повернення військовослужбовця до виконання військового обов’язку, а також не здійснення впродовж цього періоду виплати грошового, продовольчого, речового, інших видів забезпечення та непоширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців.

Отже, пропонується встановити, що під час дії воєнного стану військова служба для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували, не призупиняється.

Військовослужбовцям, які під час дії воєнного стану самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і не повернулися до військових частин (місць проходження військової служби) до моменту припинення чи скасування воєнного стану, військова служба призупиняється в порядку, визначеному цим Законом, з дня, наступного після припинення чи скасування воєнного стану.

Цим військовослужбовцям період з дня самовільного залишення військової частини (місця проходження військової служби) або вчинення дезертирства до дня повернення до виконання військового обов’язку не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії.

Таким військовослужбовцям впродовж цього періоду виплата грошового, здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством для військовослужбовців, не здійснюються.

Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набрання чинності цим новим законом і військову службу яких призупинено та які добровільно прибули не пізніше 30 серпня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), і висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Військовослужбовець, якому призупинено військову службу або який під час дії воєнного стану самовільно залишив військову частину чи місце проходження військової служби або дезертирував, не користується правом на пільги, гарантії та компенсації, і на цей час члени його сім’ї також не користуються правом на пільги, гарантії та компенсації, якими вони користувалися як члени сім’ї такої особи

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України закон військові військова служба СЗЧ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Механізм оподаткування прибутку від операцій з криптовалютою створює ризики несплати податків – ГНЕУ про законопроект 10225-д

Пропонована норма може призвести до необхідності повернення сум податків від доходів з продажу в обмін на валютні цінності віртуальних активів, що були придбані платником до набрання чинності новим законом, які були сплачені фізичною особою у попередніх податкових періодах за ставкою вищою, ніж ставка 5%, відмітили у ГНЕУ.

Військовослужбовці 18-25 років матимуть право навчатися без відриву від служби — Кабмін вніс законопроект

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – уряд зареєстрував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: «Після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум»

Ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зазначають, що після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

З продажу дитячого самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% податків – Кабмін зареєстрував законопроект

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Верховний Суд висловився щодо відмови від військової служби через релігійні переконання: обов’язок захисту України покладається на всіх громадян, незалежно від віросповідання

Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час, і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися, але у воєнний час обов’язок захисту України покладається на всіх громадян України, незалежно від їх віросповідання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду